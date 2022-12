Funerali di Stato per Franco Frattini, “servitore delle istituzioni”, omaggio di Mattarella e Giorgia Meloni

Funerali di Stato per l’addio a Franco Frattini. I vertici della Repubblica hanno reso omaggio al presidente del Consiglio di Stato (e due volte ministro) morto il 24 dicembre all’età di 65 anni.

Gremita la Basilica dei Santi Apostoli, nel centro storico di Roma, adiacente a palazzo Colonna. Ha celebrato il cardinale bresciano Giovanni Battista Re, 88 anni, prefetto emerito della Congregazione dei vescovi e decano del collegio cardinalizio.

In prima fila, nel banco accanto a moglie e figlia, il presidente Sergio Mattarella. Al suo fianco, Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana e Giorgia Meloni. Tra i banchi, numerosi politici tra cui 4 ministri (Tajani, Crosetto, Berniini, Sangiuliano) nonché amici, dirigenti di Forza Italia, magistrati di ieri e di oggi, la presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, il presidente del CONI Giovanni Malagò.

Alla omelia il cardinale Re ha detto:”Salutiamo un protagonista di alto profilo della Repubblica italiana. La sua prematura scomparsa ha suscitato in tutti un profondo senso di tristezza. È stato un uomo di fede in Dio con la coscienza sempre attenta all’etica. Una benemerita figura del nostro Paese che ha servito le istituzioni con dedizione, professionalità e responsabilità in Italia e all’estero”.

UOMO DELLA DIPLOMAZIA

Commenti unanimi. Uomo garbato, imparziale, preparatissimo. A 27 anni era già avvocato dello Stato e poi magistrato del TAR Piemonte. Quindi consigliere di Stato, consigliere giuridico del Tesoro e di Claudio Martelli, poi nel mirino del governo Berlusconi, due volte Ministro degli Esteri e due volte Ministro della Funzione pubblica.

È stato successivamente Commissario europeo della Giustizia nella Commissione Barroso. L’ultimo incarico risale al 14 gennaio scorso sempre nell’orbita del Consiglio di Stato.

AI FUNERALI L’ULTIMO SALUTO DELLE PIÙ ALTE CARICHE

Al termine della funzione il feretro è stato accompagnato all’esterno dai più stretti familiari e dalle più alte cariche dello Stato. Davanti portico quattrocentesco e tra due ali di folla, Mattarella ha reso l’ultimo saluto trattenendo una visibile commozione mentre Giorgia Meloni abbracciava e baciava la vedova.