Giorgia Meloni, chi è il leader di Fdi: età, altezza, figli, vita privata e carriera politica

Chi è Giorgia Meloni? Giorgia Meloni è il leader di Fratelli d’Italia: di lei politicamente si sa quasi tutto, ma vita privata, altezza, età, figli e vita sentimentale, sono cose che di Giorgia Meloni si conoscono poco.

Compagno Giorgia Meloni e figlia

Giorgia Meloni è legata da anni sentimentalmente all’autore televisivo Andrea Giambruno, con il quale ha avuto la figlia Ginevra nel 2016. In una intervista a La Verità Giambruno si è definito “mammo” visto che spesso, complici gli impegni politici di Giorgia Meloni, si trova più tempo a casa con la piccola Ginevra.

Giotgia Meloni, la carriera politica

Giorgia Meloni ha da poco compiuto 44 anni, infatti è nata a Roma il 15 gennaio 1977. È stata Ministro per la gioventù nel quarto governo Berlusconi, la più giovane della storia repubblicana, e presidente della Giovane Italia, dopo essere stata presidente di Azione Giovani e Azione Studentesca.

Non condividendo il supporto dato dal Popolo della Libertà al Governo Monti, fonda insieme a Guido Crosetto e Ignazio La Russa il partito Fratelli d’Italia, di cui è presidente dall’8 marzo 2014. Dal 29 settembre 2020 è presidente del Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei.

Chi è Giorgia Meloni? Età, altezza, vita privata e politica

Vediamo ora età, altezza, vita privata e politica di Giorgia Meloni. E’ cresciuta a Roma nel quartiere Garbatella con la mamma Anna Paratore (di origini siciliane). Il papà Francesco, commercialista sardo, abbandonò la famiglia quando Giorgia aveva 12 anni. Ha una sorella che si chiama Arianna. Giorgia Meloni ha 44 anni ed è alta 163 centimetri e pesa 54 chili. Dal 2006 è una giornalista professionista. Ha studiato al liceo linguistico, poi si è fermata: non è laureata. Fin da ragazzina ha iniziato la militanza politica, aderendo al Fronte della Gioventù.

Inizia il suo impegno politico nel 1992, a 15 anni aderendo al Fronte della Gioventù. Fonda il coordinamento Gli Antenati, che partecipava alla contestazione contro il progetto di riforma della pubblica istruzione promossa dal ministro Rosa Russo Iervolino. Nel 1996 diviene responsabile nazionale di Azione Studentesca, il movimento studentesco di Alleanza Nazionale, rappresentando tale movimento in seno al Forum delle associazioni studentesche istituito dal Ministero della pubblica istruzione.

Giorgia Meloni, al Governo a soli 31 anni

Nel 2008, poco dopo l’insediamento della XVI Legislatura, diventa, a soli 31 anni, Ministro per la Gioventù del Governo Berlusconi IV, mantenendo la presidenza di Azione Giovani. Nell’agosto 2008 il ministro Meloni ha invitato gli atleti italiani a boicottare la cerimonia d’apertura dei Giochi olimpici di Pechino in dissenso verso la politica cinese attuata nei confronti del Tibet. L’invito non è stato condiviso dal premier Silvio Berlusconi né dal ministro degli esteri Franco Frattini, designato a rappresentare l’Italia a Pechino. Anche la delegazione degli atleti azzurri a Pechino si è dissociata. Meloni ha quindi affermato di non aver mai chiesto di non gareggiare, ma solo un gesto di solidarietà.

Nel novembre 2012 annuncia la propria candidatura alle primarie del Popolo della Libertà. A seguito della rinuncia di Berlusconi a fare le primarie, il 20 dicembre 2012 lascia il Pdl e crea assieme a Guido Crosetto, Ignazio La Russa ed altri provenienti da AN, Pdl e MSI, il nuovo movimento politico di destra Fratelli d’Italia. Eletta alla camera dei deputati nel febbraio 2013, diventa capogruppo alla Camera.

Chi è il compagno Andrea Giambruno

Andrea Giambruno è nato in un quartiere popolare di Milano 35 anni fa. Laureato in filosofia con alle spalle una lunga gavetta da autore televisivo per Mediaset e per MTV (fu autore di TRL). Andrea Giambruno ha lavorato a lungo per il programma di Canale 5 Quinta Colonna, un talk show di approfondimento politico . Proprio grazie a Quinta Colonna Andera ebbe modo di incontrare Giorgia Meloni e i due si innamorarono.

Nel 2016 Giorgia Meloni e Andrea Giambruno hanno una bambina al di fuori del matrimonio e questo suscita moltissime polemiche a causa delle posizioni politiche della Meloni, apertamente schierata a favore della famiglia tradizionale.