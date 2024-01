“Io ho chiesto che Pozzolo venga deferito alla commissione dei probiviri di Fdi indipendentemente dal lavoro che fa l’autorità competente e che nelle more del giudizio sia sospeso da Fdi”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni, nel corso dell’incontro con la stampa sul caso Pozzolo.

“Il parlamentare Pozzolo dispone di un porto d’armi per difesa personale, non so perché, non va chiesto a me. Girava con l’arma a Capodanno. Chiunque detenga un’arma ha dovere morale e legale di custodire arma con responsabilità e serietà. Per questo c’è un problema con quanto accaduto. Qualcuno non è stato responsabile. Questo per me non va bene per un italiano qualsiasi figuriamoci per un parlamentare Fdi”.

“Sulla classe dirigente del mio partito, c’è sempre qualcuno che non ti aspettavi e fa errori o cose sbagliate. Però non son disposta a fare questa vita se persone intorno a me non sentono la responsabilità. Non sempre accade ma per la responsabilità che abbiamo, e io vivo quella responsabilità, su questo intendo essere rigida”.

Cos’è la commissione dei probiviri

Il collegio o la commissione dei probiviri, all’interno di un’associazione o di un partito, è quell’istituzione che controlla e si occupa della violazione delle norme sia giuridiche che morali e comportamentali. La parola viene dal latino “probi viri” e significa uomini onesti. (Per saperne di più LEGGI QUI).