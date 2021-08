Green pass obbligatorio per i dipendenti pubblici: il governo Draghi ci pensa davvero

Green pass obbligatorio per i dipendenti pubblici: sarebbe questa, secondo quanto scrive Repubblica, la misura allo studio del governo.

Al progetto starebbe lavorando il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che vorrebbe anche superare lo smart working e riportare i lavoratori in presenza, per migliorare le prestazioni per i cittadini.

Speranza: “Green pass per i dipendenti della Pubblica amministrazione”

Ma anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, sarebbe dello stesso avviso: “L’obbligo resta una soluzione da valutare in futuro, ma di certo si può procedere sull’estensione del Green Pass per garantire la sicurezza e contrastare il virus. Ad esempio per i dipendenti della Pubblica amministrazione. E poi è in corso anche una riflessione con sindacati e imprese per ragionare anche di Green pass sui luoghi di lavoro”, ha detto.

Costa: “Basta smart working e sì all’obbligo di Green pass per i dipendenti pubblici”

Del resto nei giorni scorsi era stato anche il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a parlare di obbligo di Green pass per i servizi pubblici: “Sull’obbligatorietà del Green pass penso a tutte quelle attività dove c’è da garantire la continuità di un servizio, per esempio gli operatori del Trasporto pubblico locale, i dipendenti dei market e dei servizi essenziali, ma anche i dipendenti degli uffici comunali e pubblici dovranno tornare alla normalità e in presenza: hanno la responsabilità di garantire un servizio al Paese e a contatto con il pubblico. Non è possibile che in alcuni territori siano ancora chiusi e in smart working”, aveva detto in vista della conversione del decreto legge sul Green pass a settembre.