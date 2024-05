Perché i cani agitano la coda e scodinzolano? è un effetto collaterale dell’addomesticamento o sono stati gli umani a sceglierli per questo? Ma perché i cani scodinzolano? È solo perché sono felici? Si scopre che la risposta è complessa si chiede e risponde Tom Metcalfe su Scienfitic American.

Scodinzolare è “chiaramente un meccanismo di comunicazione”, afferma Nicholas Dodman, professore emerito alla Tufts University e capo del Center for Canine Behavior Studies. Nella maggior parte dei casi, “agitare la coda è come sventolare una bandiera bianca di resa, ovvero: ‘Sono felice di vederti e non rappresento alcuna minaccia’”.

Ma i cani usano la coda per comunicare qualcosa di più della semplice felicità, sia agli umani che agli altri cani. Una coda eretta può implicare dominanza, una coda orizzontale può suggerire neutralità e una coda bassa può significare sottomissione, dice Dodman. Lo scodinzolare frenetico implica eccitazione, mentre lo scodinzolare lento suggerisce ambivalenza. I cani possono anche avere la “coda dell’elicottero” o il “cerchio scodinzolante”, ovvero quando la loro coda gira come la pala di un elicottero, un segno di estrema gioia, dice.

I cani hanno solo vocalizzazioni molto limitate – ringhia, guaisce e abbaia – quindi comunicano con il linguaggio del corpo, osserva Dodman. Oltre alla coda, i cani usano altre parti del corpo per inviare segnali. Ad esempio, possono ritrarre le labbra, tirare indietro le orecchie, assumere una postura curva o eretta o rotolarsi in segno di sottomissione, dice.

La fisiologa veterinaria Federica Pirrone dell’Università di Milano suggerisce che lo scodinzolare nei cani è simile ai gesti durante il linguaggio umano, “qualcosa a cui io, essendo italiana, sono particolarmente in sintonia”.

Anche gli esseri umani rispondono al movimento e tendono a leggere molto nella coda scodinzolante di un cane, “anche se occasionalmente potremmo interpretare male questi segnali”, dice Pirrone. In effetti, la nostra reattività allo scodinzolare potrebbe essere parte del motivo per cui i cani hanno adattato questo comportamento nel corso di decine di migliaia di anni di vita domestica (gli scienziati ora pensano che gli antenati dei cani potrebbero aver iniziato ad essere addomesticati già 35.000 anni fa, forse senza sforzo da parte dell’uomo).

I lupi non scodinzolano così spesso come i cani e i cuccioli di cane scodinzolano in età più precoce rispetto ai cuccioli di lupo. Secondo la studiosa italiana, scrive Dodman, questo comportamento sarebbe stato particolarmente necessario nelle prime fasi della domesticazione, quando la capacità degli animali di interagire con gli esseri umani era fondamentale per il loro successo come specie.

Altri indizi sulle origini dello scodinzolare potrebbero provenire dal cervello dei cani. Uno studio ha scoperto che i cani scodinzolano con una “inclinazione” verso sinistra o destra, a seconda che stiano provando emozioni positive o negative. Ciò dimostra una “lateralizzazione” dello scodinzolare nel cervello di un cane, dice, che potrebbe rivelare di più sul comportamento.