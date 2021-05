Maurizio Gasparri candidato sindaco a Roma per il centrodestra? Lui spera ancora in Bertolaso: “Saremmo tutti più contenti” (foto ANSA)

Sarebbe Maurizio Gasparri il candidato del centrodestra a sindaco di Roma. Oggi infatti, dall’incontro tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, il candidato sindaco per la capitale sarebbe stato indicato nel senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

Elezioni sindaco Roma, Maurizio Gasparri candidato del centrodestra

L’ex ministro ed esponente di Forza Italia sarebbe pronto a correre per il Campidoglio sfidando Virginia Raggi, Carlo Calenda e il candidato che sarà indicato dalle primarie del centrosinistra, con tutta probabilità Roberto Gualtieri. Fratelli d’Italia, primo partito del centrodestra nella capitale, ha sondato negli scorsi giorni il nome dell’avvocato e speaker radiofonico Enrico Michetti. Giudicato troppo debole, avrebbe prevalso la scelta di una candidatura politica trovando così la disponibilità di Gasparri e l’intenzione da parte di tutti gli alleati di mantenere unita la coalizione.

A Un giorno da pecora, Gasparri ha dichiarato: “Oggi si riuniranno i leader della coalizione, io non parteciperò a quella riunione, per lasciarli liberi di discutere. Decidano quello che vogliono, non ci si auto candida. Se c’è già l’accordo? Non mi risulta e non ne ho notizia, il mio numero ce l’hanno, se vogliono mi chiamano, se vogliono fare diversamente scelgano un candidato forte. Se hanno un candidato buono lo sostengo, spero che Bertolaso ci ripensi, se lo facesse saremmo tutti più contenti”.

Sondaggio centrodestra, Gasparri il più gradito

Secondo un sondaggio commissionato dal centrodestra – riporta Fanpage.it – Maurizio Gasparri sarebbe il candidato più gradito dagli elettori: il 33% ha espresso parere positivo sulla sua candidatura, il 54 neutro e il 10% negativo. Segue Giulia Bongiorno con il 27 per cento di pareri positivi e quasi il 20 per cento negativi. Al terzo posto Fabio Rampelli, 25 per cento positivo e 18 per cento negativo e quarto e ultimo Enrico Michetti, 22 per cento e 18 per cento.