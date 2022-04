Trovati tre presunti autori delle minacce di morte rivolte al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Nella mattinata di sabato 16 aprile la polizia ha eseguito tre perquisizioni a carico di internauti nei cui confronti sono stati riscontrati elementi indiziari tali da farli ritenere responsabili della pubblicazione di quei messaggi.

La complessa attività d’indagine, avviata dal Servizio Polizia Postale, è stata coordinata dalla Procura di Roma, con gli operatori dei Compartimenti Polizia Postale di Milano, Trieste e Venezia, insieme personale delle Digos di Milano, Vicenza ed Udine.

Le perquisizioni, eseguite a Milano, Vicenza e Udine, hanno permesso di riscontrare sui telefoni la presenza degli account anonimi utilizzati per l’inoltro dei messaggi.

Minacce a Di Maio, su Telegram scrivevano: “Armateci e gli spariamo”

In particolare, in seguito alla pubblicazione su Twitter da parte del ministro Di Maio di dichiarazioni in merito alla guerra in Ucraina, è stata riscontrata la presenza di vari messaggi di risposta del seguente tenore: “Muori male, e magari per mano del popolo.”, “Si dai, armateci e decideremo poi a chi vogliamo sparare”, “Non ci sono parole per descrivere, vai solo buttato nel rusco”.

Ancora, all’interno di canali riservati Telegram e pagine social VK, la Polizia Postale ha individuato altri messaggi con minacce tra i quali, ad esempio, quello pubblicato all’interno di un canale di propaganda filo russa che testualmente recita: “Ma un cecchino…che ci ammazzi i 4 distruttori dell’Italia, non ce lo possiamo mandare?”.

Di Maio: “Grazie a forze dell’ordine e magistratura”

“Grazie alle forze dell’ordine e alla magistratura per il prezioso lavoro che stanno svolgendo”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ha commentato le operazioni di Carabinieri e Polizia di Stato di questa mattina.

“Il loro impegno al servizio del Paese e per la sicurezza dei cittadini – ha aggiunto Di Maio – è punto di riferimento indiscusso per la collettività”.