Parnasi-M5s, storia di un flirt. Quella cena tra Lanzalone e Casaleggio

ROMA – Luca Parnasi e M5S, storia di un flirt. Il costruttore è stato arrestato con l'accusa di aver pagato tangenti per costruire il nuovo stadio della Roma. Arrestate anche altre otto persone, tra cui il presidente di Acea Luca Lanzalone. E proprio Lanzalone, otto ore prima di essere arrestato, era a cena in un ristorante di corso Vittorio. Vicino al Senato, a 8 minuti a piedi dal quartier generale dell'associazione Rousseau a Roma, con lui c'era Davide Casaleggio.

Ma torniamo al flirt di Parnasi con i 5 Stelle. A un certo punto pensa di aver vinto al Totocalcio. “Ieri sono stato a parlare con Ferrara (capogruppo M5S in Campidoglio, ndr) e c’era un trionfo assoluto… In questo momento con i Cinquestelle abbiamo una forte credibilità, incontrerò anche la Lombardi tra una settimana… C’è un rischio altissimo che questi facciano il governo, magari con Matteo Salvini. Noi potremmo pure avere, incrociando le dita, silenziosamente, senza sbandierarlo, un grande rapporto”.

Scrive il gip: “Parnasi nel tentativo di ottenere i favori del mondo Cinquestelle avviò l’attività di promozione in favore del candidato alla Regione, Roberta Lombardi. In tal modo egli rafforza i suoi legami con Paolo Ferrara e con Marcello De Vito (presidente del consiglio comunale di Roma, ndr) in quanto ricoprono rilevanti incarichi nell’ambito dell’amministrazione capitolina, svolgono un ben preciso ruolo nell’approvazione nel progetto dello stadio. Crea i presupposti per lo sviluppo di ulteriori progetti imprenditoriali, essendo la Lombardi, oltre che candidata alla Regione, personaggio di spicco dei Cinquestelle a livello nazionale”.