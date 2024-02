Reggio Emilia, Gasparri: presentata interrogazione dopo dichiarazioni procuratore capo

Per il procuratore di Reggio Emilia anche dopo il processo Aemilia il territorio di Reggio continua a essere il centro di riferimento per il nord della criminalità organizzata. Sono dichiarazioni gravi e sollevano interrogativi inquietanti, ha detto Gasparri che ha presentato una interrogazione parlamentare per fare chiarezza

di Marilena D'Elia

Pubblicato il 5 Febbraio 2024 - 09:00