Sardegna, oltre il 40 % delle schede scrutinate: Truzzu avanti di due punti

Dopo oltre 10 ore e mezzo dall’inizio dello scrutinio il dato ufficiale sulle elezioni regionali in Sardegna non arriva al 50% delle sezioni scrutinate e si ferma al 44,4% ossia 819 su 1844. I dati ancora parziali vedono ridursi il vantaggio del candidato del centrodestra Paolo Truzzu al 46,7%, mentre Alessandra Todde del centrosinistra recupera qualcosa e si ferma attualmente al 44,3%. Sempre dietro Renato Soru con la sua Coalizione sarda all’8,1% e Lucia Chessa con Sardigna R-esiste allo 0,9%. Intanto, però, iniziano a delinearsi i risultati – sempre parziali – per le singole liste: il Partito democratico si attesta per ora al 14,2%, seguito da Fratelli d’Italia al 13,5%, Forza Italia all’8,2, mentre il Movimento 5Stelle al 7,7% con la Lega che, invece, si ferma attualmente al 4%.

E mentre lo scrutinio va avanti, lo staff della Todde è convinto che ci sarebbe una “strategia di comunicazione ben precisa” dietro al ritardo nel caricamento dei dati delle grandi città, Cagliari, Sassari e Quartu Sant’Elena, nel portale della Regione con i risultati ufficiali. Secondo lo staff della candidata Pd-M5s, in quei centri in cui si concentra la maggioranza della popolazione sarda, Todde risulta ampiamente avanti sul candidato del centrodestra Paolo Truzzu, in base ai portali delle singole amministrazioni comunali che danno conto dei risultati dello spoglio in tempo reale. Stando all’entourage dell’aspirante governatrice, dai siti dei comuni emergerebbe fin da ora la vittoria di Todde.