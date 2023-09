Sondaggi politici, crollano tutti i partiti di centrodestra: FdI perde 1,2% in un mese

Fratelli d’Italia è crollato nei sondaggi. Come mostra la nuova rilevazione Swg per La7 del 4 settembre, la prima dopo la pausa estiva, il partito della Premier Meloni scende negli orientamenti di voto e registra un -1,2% rispetto al 31 luglio. In discesa anche gli altri due partiti della maggioranza: la Lega con un -0,3 % ora è al 9,4% e Forza Italia si attesta al 6,4% perdendo quasi un punto percentuale (-0,8%).

Sondaggi politici, Pd e M5s in risalita

Il Pd, secondo partito con 20,1%, sale dello 0,1% e M5S dello 0,6% (terzo partito con 16,9%). Per quanto riguarda invece i partiti minori, risultano tutti in crescita. Gli unici a superare la soglia di sbarramento, e che entrerebbero quindi in Parlamento se si andasse a votare oggi, sono Azione, al 3,5% (+0,1 punti percentuali) e l’Alleanza di Verdi e Sinistra, che sale al 3,3% (+0,3 punti percentuali). A seguire Italia Viva, che pure guadagna 0,3 punti percentuali e arriva al 2,8%. +Europa, con lo 0,2% in più rispetto a un mese fa, invece si porta al 2,6%. Non si esprime e non risponde al sondaggio – o perché non ha ancora scelto che forza politica sostenere, o perché non ha intenzione di recarsi a votare – una percentuale importante di intervistati: ben il 40%, una fetta in crescita di ben due punti percentuali rispetto a un mese fa.