Sondaggi politici, Fratelli d’Italia in calo dello 0,5%. Cresce il Pd

Ultimi sondaggi politici, in ripresa il centrosinistra, in calo il centrodestra. Secondo la Supermedia YouTrend/Agi, ossia la media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, Fratelli d’Italia resta nettamente il primo partito italiano. In due settimane (dal 1 al 14 febbraio) ha perso però mezzo punto, facendo segnare il suo dato più basso (28,1%) dall’insediamento del Governo Meloni. In calo anche la Lega che perde lo 0,2 attestandosi a 8,3%. Forza Italia guadagna praticamente nulla, ossia lo 0,1% e si attesta al 7,5%. Il centrodestra resta molto avanti rispetto al centrosinistra (44%) anche se in calo per via delle tensioni degli ultimi tempi.

In crescita invece il Pd di Elly Schlein che sale di mezzo punto raggiungendo il 19,7%. Il centrosinistra ora è al 26%, dato molto vicino a quanto ottenuto alle scorse politiche (26,1%). Il Movimento 5 stelle resta stabile al 16,2%. Azione di Carlo Calenda supera il 4 arrivando al 4,1% (+0,3). Italia Viva perde lo 0,1 e si attesta al 3.0%. Verdi e Sinistra sono al 3,9%, +Europa al 2,5%. Italexit è infine al 1,6%.