ROMA – Yana Ehm è andata in vacanza alle Maldive durante Natale. Non sarà stata la prima, né l’ultima a postare sui social foto di spiagge incantate con il mare cristallino sullo sfondo. Ma se sei una deputata del Movimento 5 Stelle, aspettati la gogna mediatica per aver fatto un viaggio che “laggente” non può permettersi. Peggio, ancora, la Ehm è accusata di essere in ritardo con le restituzioni che i parlamentari M5s fanno sul proprio stipendio. E allora, apriti cielo.

In uno dei commenti apparsi sotto le foto si legge: “Con la fame che c’è tra la gente comune, questi post sarebbe meglio evitarli, soprattutto da un rappresentante del M5S”.

Il post di auguri di Yana Ehm.

Questo il post apparso a corredo della foto: “Tanti auguri di santo stefano da #Thoddoo, la watermelon island delle Maldive! Non nego che da quando sono arrivata, quest’isola locale mi ha da subito affascinata per la sua fauna, la gentilezza delle persone ed i colori del mare. Nei prossimi giorni vi racconterò un po’ i suoi pregi (e difetti). P. S. Anche se sono all’estero, sto comunque seguendo gli avvenimenti in Italia e nel mondo”.

La risposta della parlamentare a chi la accusa per i rimborsi.

Visto che molti utenti hanno commentato ricordando a Yana Ehm di dover ancora regolarizzare la sua posizione sui rimborsi, l’onorevole ha risposto: “Dati i svariati commenti sulla rendicontazione, fornisco con piacere le necessarie delucidazioni: a causa di un problema tecnico non riesco a completare la rendicontazione del mese febbraio, dirimente per poter procedere a tutti i mesi successivi. Per spiegare ancora meglio, va “chiuso” il mese precedente per poter passare a quello successivo. Ho sollecitato ed interloquito più volte con il webmaster in merito, abbiamo tentato svariate soluzioni, ma ancora il problema persiste. Spero che possa essere sbloccato al più presto,ho già preso prossimo appuntamento. Per ogni altra delucidazione sono disponibile via messaggio o mail (alcuni hanno addirittura il mio numero di cellulare… ). Un caro saluto a tutti, Yana”. (Fonti: Facebook e Instagram).