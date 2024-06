Biden: “Armi Usa colpiranno in Russia ma solo vicino al confine”. Mosca: “Parole oscene, se ne pentirà”

Le armi americane non saranno usate per colpire Mosca o il Cremlino. Lo ha detto Joe Biden in un’intervista a Abc a margine della cerimonia al cimitero americano in Normandia. Le armi americane all’Ucraina “sono autorizzate a essere usate vicino al confine. Non stiamo autorizzando a colpire 200 miglia all’interno della Russia, non stiamo autorizzando attacchi a Mosca e al Cremlino”, ha messo in evidenza Biden. Come se non bastasse, Biden ha spiegato di conoscere Putin da oltre 40 anni e sottolineato che il presidente russo “non è un uomo perbene”. “Mi preoccupa. È un dittatore e sta lottando per assicurarsi di tenere unito il suo Paese mentre continua a portare avanti quest’aggressione” all’Ucraina, ha dichiarato il leader americano.

Mosca ha replicato usando parole dure. Il viceministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin ha detto: “Sono [parole] così indecenti e ciniche che mi chiedo come possano essere state formulate da una personalità di così alto profilo. Ogni tentativo di violare il territorio russo indipendentemente dalla regione in cui ciò avvenga avrà una risposta adeguata. E coloro che ci bombardano in questo modo se ne pentiranno amaramente”.