CHARLEVOIX – Il presidente Usa Donald Trump, come aveva annunciato, ha lasciato il G7 di Charlevoix prima della chiusura. Dopo aver partecipato alla prima sessione, dedicata all'eguaglianza di genere, il tycoon è ripartito per gli Stati Uniti, saltando così la discussione su ambiente e cambiamenti climatici.

Trump durante il G7 non ha perso occasione per accusare gli altri stati di aver trattato gli Usa ingiustamente: “Gli Usa sono stati trattati ingiustamente sul commercio: io non do la colpa agli altri, do la colpa ai nostri leader passati. Abbiamo perso 817 miliardi di dollari sul commercio, è ridicolo e inaccettabile. Vogliamo un commercio equo, non possiamo più permetterci pratiche ingiuste che danneggiano gli Stati Uniti. Non possiamo andare avanti con una situazione in cui gli Stati Uniti sono il salvadanaio da cui tutti rubano”.

Il presidente Usa ha poi ribadito la necessità di riportare la Russia nel G7, trovando supporto nella posizione del premier italiano Giuseppe Conte: “Riportare la Russia nel G7 è nell’interesse di tutti”.