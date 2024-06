In Sudan, a un anno dall’inizio della guerra civile, i droni armati di fabbricazione iraniana hanno aiutato l’esercito a cambiare le sorti del conflitto, fermando l’avanzata della forza paramilitare rivale Rapid Support Force e riconquistando il territorio intorno alla capitale.

Le forze armate sudanesi (SAF) hanno utilizzato alcuni vecchi UAV nei primi mesi di guerra insieme a batterie di artiglieria e aerei da combattimento, ma hanno avuto scarso successo nello sradicare i combattenti della RSF incorporati nei quartieri densamente popolati di Khartoum e di altre città, scrivono Khalid Abdelaziz, Parisa Hafezi e Aidan Lewis per Reuters.

A gennaio, nove mesi dopo lo scoppio dei combattimenti, droni molto più efficaci hanno iniziato ad operare dalla base militare di Wadi Sayidna, a nord di Khartoum, secondo cinque testimoni oculari che vivono nella zona.

I droni sembravano monitorare i movimenti delle RSF, prendere di mira le loro posizioni e individuare gli attacchi di artiglieria a Omdurman, una delle tre città sulle rive del Nilo che comprendono la capitale Khartoum.

Una fonte dell’esercito sudanese ha negato che i droni di fabbricazione iraniana provenissero direttamente dall’Iran e ha rifiutato di dire come sono stati procurati o quanti ne ha ricevuti l’esercito. L’esercito del Sudan aveva anche sviluppato droni iraniani precedentemente prodotti nell’ambito di

La fonte dice che mentre la cooperazione diplomatica tra Sudan e Iran era stata ripristinata l’anno scorso, la cooperazione militare ufficiale era ancora in sospeso.

La RSF ha riconosciuto di aver subito battute d’arresto a Omdurman.

Il sostegno di Teheran all’esercito del Sudan è finalizzato a rafforzare i legami con il paese strategicamente situato, hanno detto fonti iraniane e regionali.

Il Sudan si trova sulla costa del Mar Rosso, un luogo chiave di competizione tra le grandi potenze, compreso l’Iran, mentre infuria la guerra in Medio Oriente. Dall’altra parte del Mar Rosso, gli Houthi dello Yemen, armati in parte dall’Iran, hanno lanciato attacchi a sostegno di Hamas a Gaza.

Le recenti avanzate territoriali sono le più significative per l’esercito dall’inizio dei combattimenti nella capitale del Sudan lo scorso aprile.

La guerra ha creato la più grande crisi di sfollamenti del mondo e ha innescato ondate di omicidi etnici e di violenza sessuale nella regione occidentale del Darfur.

Gli esperti delle Nazioni Unite hanno affermato che lo sforzo bellico di RSF è stato aiutato dal sostegno degli stati africani vicini, tra cui Ciad, Libia e Sud Sudan, e che le accuse di sostegno materiale da parte degli Emirati Arabi Uniti a RSF erano credibili.

Il successo dell’esercito a Omdurman gli ha permesso da febbraio di perseguire attacchi simili utilizzando droni, artiglieria e truppe a Bahri, a nord di Khartoum, per cercare di prendere il controllo della fondamentale raffineria di petrolio di Al Jaili, hanno detto due testimoni.

L’esercito ha affermato che i suoi recenti guadagni sono stati aiutati anche dal reclutamento – avvenuto nell’arco di più di sei mesi e in accelerazione da dicembre – di migliaia di volontari nelle aree sotto il suo controllo.

Una fonte regionale vicina ai governanti religiosi iraniani ha detto che i droni iraniani Mohajer e Ababil sono stati trasportati in Sudan diverse volte dalla fine dello scorso anno dalla compagnia iraniana Qeshm Fars Air. I droni Mohajer e Ababil sono prodotti da società che operano sotto il Ministero della Difesa iraniano.

Una foto fornita dalla società di immagini satellitari Planet Labs, di cui Reuters ha verificato posizione e data, mostra un Boeing 747 con un’apertura alare compatibile con un 747-200 all’aeroporto di Port Sudan il 7 dicembre, data del primo dei voli monitorati.

Un Mohajer-6 è apparso a gennaio sulla pista della base di Wadi Sayidna in un’altra fotografia satellitare datata 9 gennaio.

La RSF ha affermato che l’esercito riceveva consegne due volte a settimana da aerei cargo di droni iraniani e altre armi dall’Iran. Ha detto a Reuters che l’intelligence di RSF ha mostrato consegne di droni iraniani Mohajer-4, Mohajer-6 e Ababil a Port Sudan. Ha detto di aver abbattuto diversi droni.

L’approvvigionamento di armi dall’Iran potrebbe complicare le relazioni tra l’esercito sudanese e gli Stati Uniti, che stanno spingendo per i negoziati tra le parti in guerra.

L’inviato speciale degli Stati Uniti per il Sudan Tom Perriello ha affermato in un’intervista mercoledì che il timore di una maggiore influenza per l’Iran o di elementi estremisti islamici in Sudan era una delle ragioni per cui gli Stati Uniti credevano che ci fosse lo slancio per un accordo di pace.