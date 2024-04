Israele si sta preparando a un attacco diretto dall’Iran nelle prossime 24-48 ore. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l’attacco colpirà il territorio di Israele.

Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa di Israele Yoav Gallant, a cui ha assicurato che Israele può contare sul pieno appoggio americano a difendere Israele contro gli attacchi iraniani.

Intanto, due palestinesi sono stati uccisi durante scontri con l’esercito israeliano nel campo profughi di al-Fara a Tubas (vicino Nablus) in Cisgiordania. Lo ha riferito – con fonti della Mezzaluna Rossa – l’agenzia Wafa che ha identificato uno dei due uccisi in Muhammad Issam Shahmawi mentre del secondo non si ha ancora il nome. L’esercito israeliano non ha ancora dato la sua versione.

Durante un attacco israeliano è stato ucciso il capo della polizia del campo di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Lo riferiscono funzionari sanitari palestinesi citati da Al Jazeera. La vittima è Rudwan Rudwan, che – secondo Hamas – era anche incaricato di supervisionare la protezione dei convogli umanitari nelle aree settentrionali di Gaza.