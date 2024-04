Israele risponderà all’attacco dell’Iran con 300 fra droni e missili sabato notte. Ne è certo David Cameron, ministro degli esteri britannico e ex primo ministro.

Ha detto Cameron: “È chiaro che gli israeliani stanno prendendo la decisione di agire”.

Gli alleati degli Stati Uniti sperano che le nuove sanzioni contro l’Iran limiteranno le ritorsioni israeliane

Israele ha chiaramente deciso di reagire contro l’Iran per gli attacchi missilistici e di droni, ha detto il ministro degli Esteri britannico David Cameron durante una visita in Israele mercoledì, il più duro avvertimento finora di un’altra raffica in arrivo nell’escalation regionale.

“È chiaro che gli israeliani stanno prendendo la decisione di agire”, ha detto Cameron ai giornalisti all’inizio della sua visita a Gerusalemme. “Speriamo che lo facciano in un modo che faccia il meno possibile per aggravare la situazione.”

Le potenze mondiali stanno cercando di prevenire uno scoppio più ampio del conflitto in Medio Oriente dopo gli attacchi iraniani di sabato notte, che hanno coinvolto centinaia di missili e droni, la prima volta che l’Iran ha attaccato direttamente Israele dopo decenni di confronto per procura.

L’Iran ha lanciato gli attacchi in risposta a un presunto attacco aereo israeliano contro la sua ambasciata a Damasco il 1 aprile, che ha ucciso due generali e diversi altri ufficiali iraniani.

A più di sei mesi dall’inizio della guerra tra Israele e il gruppo militante palestinese Hamas, sostenuto dall’Iran, che ha visto esplosioni di violenza in tutto il Medio Oriente, i diplomatici sono alla ricerca di un modo per evitare lo scontro diretto tra Israele e Iran.

I missili e i droni iraniani lanciati sabato sono stati per lo più abbattuti da Israele e dai suoi alleati, e non hanno causato morti e solo lievi danni. Ma Israele afferma che deve reagire per preservare la credibilità dei suoi deterrenti. L’Iran afferma di considerare la questione chiusa per ora, ma reagirà nuovamente se Israele lo farà.