Secondo un sondaggio d’opinione condotto dall’emittente televisiva “Russia Today Arabia”, il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha vinto il titolo di “figura della leadership araba più influente nel 2023”. Il principe ereditario saudita ha ricevuto 366.403 voti, pari al 69,3% dei 530.399 espressi nel sondaggio avviato da RT Arabic il 15 dicembre e proseguito fino alla fine dell’attuale 7 gennaio.

Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohammed bin Zayed, ha vinto il secondo posto con 95.033 voti, ovvero il 17,9% dei voti totali. Mentre il presidente palestinese Mahmoud Abbas si è classificato al terzo posto con 20.645 voti, ovvero il 3,9% dei voti dei partecipanti. Con questo risultato, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha mantenuto il comando per il terzo anno consecutivo.

L’emittente televisiva “Russia Today” in arabo ha investito molto per espandere la sua diffusione nei paesi arabi alla luce del rafforzamento delle relazioni tra Mosca e i paesi del Golfo. Si registra però un calo della percentuale di voto totale rispetto allo scorso anno che è dovuto alle restrizioni imposte dall’Occidente sul canale “RT” in tutto il mondo e alle restrizioni mediatiche applicate su di esso attraverso i social media dall’inizio dell’operazione militare russa in Ucraina.