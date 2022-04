Il Bundestag – con voti di maggioranza ed opposizione – ha approvato la consegna di armi pesanti all’Ucraina. Nello stesso tempo, il ministro di Difesa britannico Ben Wallace ha assicurato che a breve il Regno Unito fornirà a Kiev non solo missili a lungo raggio Brimstone, usati come armi terra-terra, ma anche specifiche batterie “anti nave”.

Mosca: “Invio armi minaccia la sicurezza dell’Europa”

Wallace ha respinto le accuse russe di un coinvolgimento della Nato nel conflitto, sostenendo che Londra fornisce armi “come 40 altri Paesi in base ad accordi bilaterali”. Ma il portavoce del Cremlino insiste: l’invio di armi in Ucraina costituisce “una minaccia per la sicurezza dell’Europa”.

Biden. “I soldi degli oligarchi per sostenere l’Ucraina”

Il presidente americano Joe Biden annuncerà oggi la confisca dei beni degli oligarchi russi. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. “Di concerto con la sua richiesta al Congresso di nuovi aiuti per Kiev, il presidente Biden invierà una proposta per un pacchetto legislativo per la confisca dei beni degli oligarchi che consentirà al governo di utilizzare i proventi per sostenere l’Ucraina“, si legge.

Il nuovo pacchetto di misure contro gli oligarchi russi consentirà all’amministrazione Biden “di confiscare beni legati alla cleptocrazia russa, e utilizzare i proventi per sostenere l’Ucraina”. Non solo, consentiranno anche la confisca delle proprietà che gli oligarchi russi utilizzano per aggirare le sanzioni che, in base all’attuale legislazione non Usa non è possibile.

Il piano è corroborato peraltro da un provvedimento assunto dalla Camera. Vi s i invita Biden a vendere gli yacht e gli asset di lusso congelati agli oligarchi russi colpiti dalle sanzioni e utilizzare i fondi raccolti per offrire aiuti militari e umanitari all’Ucraina.

“Pagateci il gas in rubli”, la Russia minaccia tutti “i paesi ostili”

Intanto l’Unione europea sta preparando un sesto pacchetto, da varare in settimana, che includerà anche lo stop graduale alle importazioni di petrolio russo. Ma al centro della questione resta il nodo del gas.

Dopo la sospensione degli invii verso Polonia e Bulgaria -perché il pagamento non è stato effettuato in rubli, come vogliono i russi- ora il presidente della Duma vuole estendere la misura a “tutti i Paesi ostili”.

Gazprom sostiene che quattro acquirenti europei hanno di fatto pagato in rubli, fra i quali l’Austria, ma Vienna risponde che si tratta di “fake news” e Berlino assicura, “noi paghiamo il gas dalla Russia in euro”. Dura la reazione della presidente delle Commissione europea, Ursula von Der Leyen: “Non accettiamo ricatti”.