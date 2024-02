Israele ha deciso di negare l’ingresso nel Paese a Francesca Albanese, giurista e docente italiana che dal 2022 è relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. La decisione, hanno fatto sapere i ministeri degli Esteri e degli Interni, è legata alle sue affermazioni sulle vittime del massacro del 7 ottobre, uccise, secondo la funzionaria Onu, in risposta all’oppressione israeliana.

Che cosa ha detto Francesca Albanese

La Albanese aveva risposto due giorni fa ad un post di Le Monde, scrivendo che “le vittime del 7/10 non sono state uccise a causa del loro giudaismo ma in risposta all’oppressione di Israele. La Francia e la comunità internazionale non hanno fatto nulla per impedirlo. I miei rispetti alle vittime”.