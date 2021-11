Skyfall, il missile nucleare russo con un reattore nucleare a bordo. I test falliti e i rischi per l’ambiente (foto d’archivio Ansa)

Vladimir Putin lo ha detto senza troppi giri di parole: “Quest’arma deve essere perfezionata, costi quel che costi”. L’arma in questione è Skyfall, il razzo con testata nucleare alimentato da un reattore nucleare a bordo. I collaudi del missile, organizzati all’interno del circolo polare artico, sono falliti più volte (c’è chi parla di 14 tentativi) e secondo i report avrebbero provato morti (molti scienziati) e, come ovvio, danni all’ambiente.

“Nella zona circostante – racconta La Stampa – il fallout dovuto all’esplosione ha fatto aumentare i livelli delle radiazioni di quasi 200 volte rispetto al normale”. Ma la Russia per ora non vuole sentire ragioni: il missile presto o tardi si farà. Costi quel che costi.

Cos’è il razzo Skyfall

Come detto stiamo parlando di un razzo con testata nucleare alimentato da un reattore nucleare a bordo dello stesso missile.

Nel suo discorso annuale del 2018, Vladimir Putin, come scrive la Stampa, ne aveva parlato come di un missile da crociera inarrestabile a propulsione nucleare e con una gittata pressoché illimitata, messo a punto per superare qualsiasi difesa antimissile balistico potesse essere dispiegato dagli Stati Uniti.

L’incidente del 2019

Nel 2019 un collaudo è finito tragicamente con il missile che sarebbe esploso durante un tentativo di recupero in mare.

Il New York Times aveva descritto la tragedia come “uno dei peggiori incidenti nucleari verificatisi nella zona dai tempi di Chernobyl”.

L’esperto nucleare Jeffrey Lewis dell’Istituto Middlebury per gli Studi Internazionali di Monterey aveva parlato del razzo come una “merdosa follia”.

Vien da chiedersi che senso ha perdersi in tante chiacchiere per il clima se poi dobbiamo assistere inermi ai test missilistici nucleari al circolo polare. Ma questo è il mondo in cui viviamo.