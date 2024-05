Tra il Vietnam e l’Italia ci sono più di una somiglianza: festeggiano la liberazione, combattono la corruzione (anche se là ci vanno un po’ più pesanti), frenano la crescita dell’economia.

Il Vietnam ha celebrato il 70° anniversario della battaglia di Dien Bien Phu (in vietnamita: Chiến dịch Điện Biên Phủ) fu combattuta fra il 13 marzo 1954 e il 7 maggio 1954, l’esercito coloniale francese fu sconfitto dalle truppe vietnamite, guidate dal mitico Giap, ispirato dall’ancor più mitico Hồ Chí Minh, segnando la fine dell’occupazione francese dell’Indocina.

Il Vietnam ha nominato una donna, Vo Thi Anh Xuan presidente ad interim in sistituzione del presidente eletto Vo Van Thuong, di fatto licenziato dopo soli 14 mesi al vertice, mentre l’epurazione della corruzione si aggrava.

Una magnate immobiliare vietnamita è stata condannata a morte per frode da 12 miliardi di dollari. I media statali affermano che i crimini di Truong My Lan hanno eroso la fiducia dell’opinione pubblica nel partito comunista al potere.

La repressione della corruzione ha avuto un effetto collaterale. I funzionari governativi sono riluttanti ad approvare licenze e progetti per paura di essere coinvolti in indagini sulle tangenti, provocando ciò che gli analisti hanno descritto come “paralisi burocratica”.

In più, la Cambogia, storica rivale nonché confinante, irrita il Vietnam con il piano di deviare il commercio del Mekong attraverso un canale costruito dalla Cina. Il primo ministro cambogiano Hun Manet ha affermato che il progetto del canale da 1,7 miliardi di dollari, sostenuto da Pechino, dirotterebbe le esportazioni di merci verso la propria costa piuttosto che attraverso il delta del Mekong controllato dal Vietnam.

A Dien Bien Phu, le truppe vietnamite guidate dal generale Vo Nguyen Giap sorpresero le forze francesi con il fuoco di artiglieria pesante contro la loro guarnigione montuosa nel Vietnam nordoccidentale.

La caduta di Dien Bien Phu nel 1954 segnò la fine di quasi un secolo di dominio coloniale francese.

“La storica vittoria di Dien Bien Phu è un evento straordinario, non solo per la rivoluzione vietnamita”, ha affermato il primo ministro Pham Minh Chinh in un discorso alla cerimonia. “È anche una saga monumentale che ha ispirato i paesi che si sono sollevati per lottare per l’indipendenza e la libertà, segnando il crollo del colonialismo in tutto il mondo”.

Lan, 67 anni, ha commesso crimini con gravi conseguenze e senza alcuna possibilità di recuperare i fondi persi, i media statali hanno citato il verdetto del tribunale. Le sue azioni hanno anche minato la fiducia del pubblico nella leadership del partito comunista al potere e nello Stato. Lan, presidente dell’impresa immobiliare Van Thinh Phat Group, è stata giudicata colpevole di corruzione, appropriazione indebita e abuso di potere a seguito di un processo iniziato il mese scorso.

Lan aveva negato le accuse contro di lei. Il suo avvocato ha detto che Lan avrebbe presentato ricorso contro il verdetto. Lan è stato accusato di appropriazione indebita di 304 trilioni di dong (12 miliardi di dollari) dalla Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) del Vietnam, controllando illegalmente la banca tramite procuratori, utilizzando società “fantasma” per contrarre prestiti e dando tangenti di milioni di dollari a funzionari governativi che hanno scoperto la frode. Oltre a Lan, nel caso sono state incriminate anche altre 85 persone, compresi funzionari della banca centrale. .

Le accuse di corruzione contro Lan fanno parte di un più ampio giro di vite da parte del partito comunista che ha rallentato l’approvazione da parte del governo dei progetti e sollevato dubbi sulla stabilità politica in una delle economie in più rapida crescita del mondo.

Vo Van Thuong si è dimesso dalla presidenza del Vietnam a marzo, dopo solo un anno in carica, a causa di non meglio specificate “violazioni” e “carenze”. Il predecessore di Thuong come presidente, Nguyen Xuan Phuc, si era dimesso nel gennaio 2023 nel contesto di una revisione dei vertici del governo che ha visto anche la partenza di due vice primi ministri. Centinaia di funzionari governativi di alto rango sono stati arrestati durante la repressione.

L’estensione del controllo al settore privato ha aumentato l’incertezza. L’arresto di Lan nel 2022 ha innescato un rallentamento del mercato immobiliare e dell’attività delle obbligazioni societarie. La magnate proviene da una delle famiglie più ricche del Vietnam.

La vicepresidente del Vietnam Vo Thi Anh Xuan è stata nominata presidente ad interim, dopo che il suo predecessore si è dimesso nel contesto di un’epurazione della corruzione che ha alimentato preoccupazioni sulla stabilità politica in una delle economie asiatiche in più rapida crescita. Sebbene in Vietnam la presidenza sia una posizione prevalentemente cerimoniale, le improvvise dimissioni di Vo Van Thuong mercoledì, dopo appena un anno in carica, hanno aggravato le turbolenze politiche che stanno minando la fiducia degli investitori. Il Partito comunista ha attribuito le dimissioni di Thuong a non meglio specificate “violazioni”.

È stata l’ultima vittima di un anno di repressione della corruzione guidata dal segretario generale del partito comunista Nguyen Phu Trong. Thuong aveva sostituito Nguyen Xuan Phuc, anch’egli sotto accusa per presunti illeciti, proprio l’anno scorso. Centinaia di funzionari sono stati arrestati per corruzione, mentre molti altri si sono dimessi. Xuan sarà presidente ad interim finché l’Assemblea nazionale del Vietnam non eleggerà un nuovo presidente, secondo quanto riportato dai media statali.

Thuong era stato visto come un potenziale candidato per prendere il posto del 79enne Trong come capo del partito, che secondo i critici ha utilizzato la repressione della corruzione per prendere di mira i rivali politici. Si prevede che Trong si dimetterà nel 2026.

Il Vietnam è stata una delle scelte migliori per i produttori internazionali che diversificano le operazioni lontano dalla Cina in un contesto di crescenti tensioni tra Pechino e Washington. Il paese del sud-est asiatico ha registrato flussi record di investimenti esteri, con gli investimenti diretti esteri che lo scorso anno hanno raggiunto il massimo storico di 36,6 miliardi di dollari. Tuttavia, la repressione della corruzione ha smentito parte del suo fascino. I funzionari governativi sono riluttanti ad approvare licenze e progetti per paura di essere coinvolti in indagini sulle tangenti, provocando ciò che gli analisti hanno descritto come “paralisi burocratica”.

