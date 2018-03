WASHINGTON – L’Ue: “L’Europa, stretto alleato Usa, deve essere esentata dai dazi” su acciaio e alluminio. Trump: “Non vi lamentate e fate cadere le barriere sui prodotti Usa o tassiamo anche le auto”. Bruxelles ha ribadito, questa volta insieme al Giappone, la sua “forte preoccupazione”, all’inviato americano, il responsabile del commercio estero a stelle e strisce. La risposta, per ora, non è arrivata e la prossima settimana si continuerà a trattare della possibilità di quelle esenzioni che Trump ha preannunciato per i Paesi amici e che al momento, ha fatto sapere, riguarderanno di certo solo Messico, Canada e Australia. Ma in serata Trump ha messo i suoi paletti ai negoziati in corso con un tweet minaccioso: “L’Unione europea, Paesi meravigliosi che trattano gli Usa molto male sul commercio, si sta lamentando delle tariffe su acciaio e alluminio. Se lasciano cadere le loro orribili barriere e tariffe sui prodotti Usa, anche noi lasceremo cadere le nostre. Grande deficit. Altrimenti tassiamo le auto, etc. Giusto!”.

Il tempo stringe. Entro due settimane scattano le tariffe doganali aggiuntive, “necessarie e appropriate”, ha ribadito Trump, “per proteggere la sicurezza nazionale”. A detta della Casa Bianca, però, nella telefonata tra il presidente Usa e quello francese Emmanuel Macron avvenuta ieri sera, i due “hanno discusso di modi alternativi per affrontare le preoccupazioni Usa”. Forse un’apertura all’Ue, anche se Washington non precisa se il riferimento fosse in chiave bilaterale o europeo. E oggi il suo inviato non si è sbilanciato. Intanto il segretario al tesoro, Steve Mnuchin, ha lasciato intendere che il capitolo esenzioni potrebbe riguardare anche gli alleati disposti a rafforzare i loro contributi alla Nato. Un vecchio cavallo di battaglia dell’amministrazione americana.

La partita sembra così ancora tutta da giocare. Incontrando oggi a Bruxelles il rappresentante Usa per il commercio estero Robert Lighthizer, insieme al ministro giapponese dell’economia Hiroshige Seko, la Commissaria Ue al Commercio Cecilia Malmstroem è stata chiara: “Essendo stretto partner sulla sicurezza ed il commercio degli Usa, l’Unione europea deve essere esclusa dalle misure annunciate”, ha riferito in un tweet parlando di un “franco confronto” con la controparte americana. “Non c’è immediata chiarezza sulla procedura Usa per l’esenzione”, ha tenuto a precisare, annunciando che “le discussioni proseguiranno la prossima settimana”.