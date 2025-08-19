Vladimir Putin avrebbe suggerito Mosca per ospitare un suo incontro con Volodymyr Zelensky. Lo hanno riferito due fonti a conoscenza della telefonata tra Donald Trump e il presidente russo.

“Putin ha menzionato Mosca” durante la loro chiamata di lunedì, ha riferito una delle fonti all’Afp, aggiungendo che Zelensky ha risposto “no”.

Team dei “volenterosi” pianificherà le garanzie con gli Usa

Intanto, i team militari della coalizione dei volenterosi “si incontreranno con le loro controparti Usa nei prossimi giorni” per discutere dei piani volti a fornire “solide garanzie di sicurezza” all’Ucraina e “preparare l’invio di una forza di rassicurazione” una volta terminato il conflitto con la Russia.

È quanto emerge dalla nota diffusa da Downing Street dopo che il premier britannico Keir Starmer ha co-presieduto col presidente francese Emmanuel Macron una conferenza virtuale con oltre 30 leader dei Paesi riuniti nella coalizione dei volenterosi.