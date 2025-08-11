A quattro giorni dal vertice in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin, Mosca accusa i Paesi europei di ostacolare gli sforzi dell’ex presidente USA per la pace in Ucraina. Dmitry Medvedev ha definito “euroimbecilli” i leader di Francia, Italia, Germania, Polonia, Finlandia e Unione europea, accusandoli di voler mantenere la pressione su Mosca. Il comunicato congiunto diffuso da Bruxelles nei giorni scorsi infatti ha ribadito “l’incrollabile impegno” dei firmatari per l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina. I leader europei hanno chiesto anche un cessate il fuoco “giusto e duraturo” basato sul ritiro completo delle forze russe e invitano ad adottare nuove misure restrittive per indebolire la capacità bellica di Mosca. Nel testo è stato anche riaffermato il sostegno militare e finanziario a Kiev “per tutto il tempo necessario”. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito il documento un “volantino nazista”, accusando l’UE di proporre una pace che passa solo attraverso la pressione su Mosca e il sostegno armato a Kiev. L’Alta rappresentante per la politica estera dell’UE, Kaja Kallas, ha anche ribadito che “tutti i territori temporaneamente occupati appartengono all’Ucraina”, respingendo l’offerta russa considerata “a senso unico”.

Trump ha invece parlato di possibili scambi territoriali, mentre il vicepresidente USA JD Vance ha invocato un compromesso, escludendo un incontro Putin–Zelensky prima del summit. Da quel che si è capito poi, al vertice saranno discussi anche il futuro del trattato nucleare New START, in scadenza a febbraio, e le tensioni post-ritiro USA dal trattato INF.

Sul terreno, le autorità locali riferiscono che attacchi russi in Ucraina hanno provocato cinque vittime, mentre due persone sono morte in Russia a seguito di raid condotti dalle forze di Kiev. L’esercito ucraino ha inoltre dichiarato di aver colpito con droni una raffineria di petrolio situata nella regione russa di Saratov, a circa mille chilometri dalla linea del fronte.