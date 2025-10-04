“Scioperare è un diritto e la libertà di manifestare non si tocca in uno stato democratico. Però lo sciopero è astensione dal proprio lavoro. Non impedire agli altri di lavorare, perché altrimenti si chiama sopruso, prepotenza, violenza verso il prossimo”. Così su Instagram Arianna Meloni dopo lo sciopero generale di ieri. “È evidente che Gaza è solo un pretesto”, “qui l’unico obiettivo è quello di attaccare il governo” e “gli slogan carichi d’odio e violenza ne sono la conferma. Ma ciò che davvero disgusta è il cinismo con cui certa sinistra sfrutta la tragedia palestinese per mero interesse di bottega. E tutto ciò è semplicemente ignobile”.

“Libertà di manifestare vuol dire organizzare cortei, sit-in e quant’altro, in accordo con le autorità di sicurezza pubblica. Non è distruggere il bene pubblico e scagliarsi contro le forze dell’ordine, perché sennò è teppismo e delinquenza”, scrive Arianna Meloni rimarcando che “queste manifestazioni non aiuteranno in nessun modo la popolazione e la causa palestinese. Qui l’unico obiettivo è quello di attaccare il governo, che paradossalmente è il primo governo occidentale schierato per aiutare concretamente la popolazione di Gaza”.