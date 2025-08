Il giudice della Corte suprema brasiliana Alexandre de Moraes ha stabilito che solo gli avvocati di Jair Bolsonaro potranno visitare l’ex presidente – da lunedì sera agli arresti domiciliari per aver violato precedenti misure cautelari – ordinando che anche i figli Flávio, Carlos e Renan Bolsonaro dovranno chiedere il permesso di visitare il padre al massimo organo giuridico del Paese sudamericano.

L’ex presidente del Brasile ha violato le misure cautelari

Lo rende noto il sito di Cnn Brasil. Il giudice Alexandre de Moraes aveva già ordinato i domiciliari dell’ex presidente Jair Bolsonaro.

“Agendo illecitamente, l’imputato Jair Bolsonaro si è rivolto ai manifestanti riuniti a Copacabana, a Rio, producendo dolosamente e consapevolmente materiale prefabbricato affinché i suoi sostenitori continuassero a tentar di fare pressione sulla Corte suprema ed ostacolare la Giustizia, tanto che la telefonata con suo figlio, Flávio, è stata pubblicata sulla piattaforma Instagram”, ha scritto Moraes nel suo ordine di detenzione.

La violazione delle misure cautelari che ha portato all’arresto domiciliare è stata la partecipazione indiretta dell’ex presidente a una manifestazione tenutasi a Rio de Janeiro ieri, sulla spiaggia di Copacabana.

Ieri, infatti, il senatore Flávio Bolsonaro, figlio primogenito di Bolsonaro, ha messo in vivavoce il padre durante una manifestazione in suo supporto, in una diretta diffusa via Instagram.

Sino ad oggi Bolsonaro non poteva, sempre per ordine di de Moraes, usare i social media, uscire di casa dalle 19 di sera alle 6 del mattino durante i giorni feriali e tutto il giorno nei fine settimana, né conversare con ambasciatori, oltre a dovere indossare una cavigliera elettronica. Nella casa dell’ex-presidente sono stati sequestrati tutti i cellulari.