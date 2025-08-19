La Lituania sarebbe pronta a inviare le proprie truppe in Ucraina nell’ambito di una forza europea di interposizione. Lo ha affermato in un’intervita Dainius Zikevicius, consigliere del presidente della Repubblica di Lituania, Gitanas Nauseda.

“La Lituania ha deciso di inviare le sue truppe”

“La Lituania ha deciso di inviare le sue truppe. Si stanno discutendo i numeri specifici, ma nel loro complesso dovrebbero aggirarsi sul numero di uomini del nostro contingente inviato in Afghanistan”, ha detto Zikevicius.

“Dopo la dichiarazione del presidente Trump secondo cui l’America contribuirà alle garanzie di sicurezza dell’Ucraina, non ci resta che lavorare sui dettagli e le forme da dare alla missione”.