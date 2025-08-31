Cina alla riscossa. Dopo l’assalto da parte di Trump con l’atomica dei dazi, i cinesi rispondono aprendo nuovi scenari con l’India, millenario nemico.

Un primo risultato sarebbe il superamento delle beghe di frontiera fra Cina e India che hanno tormentato i due paesi dell’ultimo mezzo secolo e hanno portato più volte a scontri armati, con la presenza di ingenti stanziamenti di truppe indiane in Ladakh , vicino al confine a 5000 m di altezza.

E con la Russia a far da testimone, la stessa Russia che secondo i seguaci della teoria della collusione sarebbe in realtà l’ispiratrice del caos provocato da Trump.

In realtà, Putin appare come il vero trionfatore della giornata. È passato dal tappeto rosso di Trump in Alaska, le propagine del celeste impero, scatenando la guerra in Ucraina e provocando il caos nel mondo.

Per la Cina, momento di gloria

Xi usa vertice, parata e storia per ostentare l’influenza globale della Cina, titolo del New York Times: Con i leader di Russia e India in visita, il presidente cinese dimostra come può usare arte di governo, potenza militare e storia per esercitare un’influenza globale.

Xi, Putin e Modi parteciperanno al vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, un gruppo di sicurezza eurasiatico guidato da Cina e Russia, nella città orientale di Tianjin domenica e lunedì.

Il vertice di oltre 20 leader, per lo più provenienti dall’Asia centrale, seguito da una parata militare a Pechino che ha messo in mostra i più recenti missili e aerei da guerra cinesi, non è solo un mero sfarzo. Dimostra come Xi stia cercando di trasformare la storia, la diplomazia e la potenza militare in strumenti per rimodellare un ordine globale dominato dagli Stati Uniti.

Xi Jinping non avrebbe potuto immaginare un momento più favorevole, notano By David Pierson, Mujib Mashal e Nataliya Vasilyeva sul Times. Aggiungendo: questo fine settimana, i leader di India e Russia lo hanno raggiunto a un vertice sulla sicurezza in Cina: un leader allontanato dai dazi del presidente Trump, l’altro portato fuori dall’isolamento dal suo abbraccio. Per il Primo Ministro indiano Narendra Modi, i dazi statunitensi sui prodotti indiani hanno sollevato dubbi sull’eccessiva pressione esercitata su Washington.

Putin dal tappeto rosso di Trump a quello di Xi

Per il Presidente russo Vladimir V. Putin, il trattamento da tappeto rosso riservatogli da Trump in Alaska ha vanificato gli sforzi occidentali di punirlo per l’invasione dell’Ucraina.

Al centro della questione c’è Xi, che sta trasformando l’alienazione americana nei confronti dell’India in un’opportunità e sta trovando conferma nel suo lungo allineamento con Putin.

“Il successo della strategia di politica estera di Xi si riflette nella parata di leader in viaggio verso la Cina”, ha affermato Jonathan Czin, ricercatore della Brookings Institution che in precedenza ha lavorato presso la CIA analizzando la politica cinese. “In effetti, Xi oggi si sente probabilmente più assediato dai capi di stato in visita che circondato dagli Stati Uniti e dai suoi alleati e partner”.

Mercoledì, Xi presiederà una parata militare a Pechino per commemorare l’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, descrivendo il conflitto come un trionfo guidato dal Partito Comunista. (Molti storici, tuttavia, ritengono che siano stati i nazionalisti cinesi a combattere la maggior parte dei combattimenti.)

Nei suoi discorsi, Xi ha cercato di riformulare la Seconda Guerra Mondiale come una lotta in cui Cina e Unione Sovietica furono i teatri di battaglia decisivi. Questa argomentazione, ripresa da Putin, cerca di spostare le rivendicazioni di vittoria dall’Occidente a Cina e Russia, non da ultimo a causa delle decine di milioni di persone che morirono in quei paesi. I funzionari cinesi hanno anche affermato che gli alleati occidentali hanno ignorato gli accordi negoziati durante e dopo la guerra che avrebbero rafforzato la rivendicazione territoriale della Cina su Taiwan.

Questo contesto spiega l’importanza delle parate militari per Pechino e Mosca.

“Oltre allo splendore marziale e ai ricordi visivi del contributo di queste nazioni allo sforzo bellico, le parate sono parte di una ‘guerra della memoria’ in corso”, hanno scritto di recente studiosi della Brookings Institution. “Cina e Russia stanno offrendo una storia alternativa preferenziale alla narrazione occidentale della vittoria alleata”.

Fino a poco tempo fa, la vicinanza di Pechino a Mosca aveva attirato pressioni da parte di Washington. Ma questa tensione sembra essersi allentata in parte grazie al rafforzamento dei rapporti tra Stati Uniti e Russia. Lo stesso presidente Trump ha elogiato Putin in Alaska questo mese e in seguito ha ribadito la posizione del Cremlino secondo cui l’Ucraina avrebbe dovuto cedere territori per porre fine alla guerra.

Xi può anche ringraziare l’amministrazione Trump per aver accelerato l’allentamento delle tensioni tra Cina e India, le cui relazioni avevano visto un crollo nel 2020 dopo una serie di sanguinose schermaglie di confine. Nuova Delhi è rimasta frustrata dal raddoppio dei dazi statunitensi sui prodotti indiani, portati a un enorme 50%, che ha portato a richieste di un riequilibrio nei confronti della Cina.

Modi, che in precedenza si era avvicinato agli Stati Uniti durante l’amministrazione Biden per contrastare Pechino, visita la Cina per la prima volta in sette anni partecipando al vertice. (Non sarà presente alla parata militare, tuttavia, a differenza di Putin e del dittatore nordcoreano Kim Jong-un.)

In un incontro con Modi domenica, Xi ha affermato che Cina e India dovrebbero essere “partner piuttosto che rivali” e che dovrebbero offrire “opportunità di sviluppo reciproco piuttosto che minacce”, in quella che potrebbe essere interpretata come una sottile frecciatina a Trump. Xi ha anche ribadito la posizione di Pechino secondo cui le controversie sul confine condiviso non dovrebbero definire le relazioni bilaterali.

“Essere buoni vicini e amici, partner che raggiungono successi reciproci e realizzare la ‘danza del drago e dell’elefante’ dovrebbe essere la scelta giusta sia per la Cina che per l’India”, ha affermato Xi, secondo i media statali cinesi, evocando le creature simbolo delle due nazioni.

Modi ha fatto eco a Xi, affermando che i due paesi non dovrebbero essere “rivali” e che “pace e tranquillità” nelle zone di confine sono importanti per le relazioni bilaterali, secondo un comunicato del Ministero degli Affari Esteri indiano.

Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato che Nuova Delhi si impegna a migliorare i rapporti con la Cina in un incontro chiave con il Presidente Xi Jinping domenica, mentre entrambi i leader discutevano della necessità di espandere i rapporti commerciali e di investimento sullo sfondo dei dazi statunitensi.

Modi ha affermato che si è creata un’atmosfera di “pace e stabilità” sul loro conteso confine himalayano, teatro di una prolungata situazione di stallo militare dopo i mortali scontri tra truppe nel 2020, che hanno congelato la maggior parte delle aree di cooperazione tra i rivali strategici dotati di armi nucleari.

Ha aggiunto che è stato raggiunto un accordo tra le due nazioni sulla gestione dei confini, senza fornire dettagli. I due paesi condividono un confine di 3.800 km (2.400 miglia) scarsamente demarcato e conteso dagli anni ’50.

“Dobbiamo… non lasciare che la questione del confine definisca l’intera relazione Cina-India”, ha affermato Xi secondo quanto riportato da Xinhua.

I legami Cina-India potrebbero essere “stabili e di vasta portata” se entrambe le parti si concentrassero sul considerarsi partner anziché rivali, ha aggiunto Xi.

La convergenza di Putin e Modi in Cina, così come di leader di decine di altre economie emergenti, tra cui Turchia, Egitto, Malesia e Pakistan, contrasta con la crescente discordia all’interno dell’alleanza degli Stati Uniti con i paesi europei e asiatici.

Alcune di queste crepe si sono manifestate questo mese, quando i leader europei, esclusi dai colloqui di pace, hanno sentito il bisogno di correre a Washington per convincere Trump a non cedere alle richieste russe sulle condizioni di pace in Ucraina. Trump ha anche irritato di nuovo un alleato la scorsa settimana, elogiando Kim durante un incontro nello Studio Ovale con il presidente sudcoreano Lee Jae Myung.

Molti alleati degli Stati Uniti in Europa e in Asia considerano la Cina una minaccia formidabile per il commercio equo, la democrazia e la stabilità regionale. L’ultima di queste preoccupazioni sarà accentuata dalla parata militare che dovrebbe prevedere l’impiego di nuovi missili antinave, che potrebbero essere schierati in una guerra per Taiwan.

Tuttavia, gli analisti affermano che tali preoccupazioni rischiano di essere oscurate dall’interruzione, da parte di Trump, di decenni di politica estera americana.

“Nonostante le loro apprensioni per la condotta della Cina, alcuni di questi Paesi considerano sempre più gli Stati Uniti come una forza destabilizzante maggiore, se non la principale, nell’ordine internazionale”, ha affermato Ali Wyne, esperto di relazioni tra Stati Uniti e Cina presso l’International Crisis Group.