La Corea del Nord avrebbe sviluppato un “enorme lanciarazzi multiplo in grado di sparare testate nucleari contro la Corea del Sud”, secondo quanto riferito dai media statali. Il leader Kim Jong Un ha supervisionato personalmente la presentazione ufficiale del sistema durante una visita alla fabbrica produttrice, sottolineando le capacità strategiche del nuovo armamento da 600 millimetri.

Nel discorso pronunciato per l’occasione, il capo di Stato ha dichiarato: “È unico. È l’arma più vantaggiosa al mondo per attacchi concentrati e superpotenti, ovvero per portare a termine una missione strategica”, aggiungendo che nessuno potrà “sperare nella protezione di Dio. La precisione e la potenza dei missili balistici tattici e le funzioni di lancio multiplo dei tubi sono perfettamente combinate in quest’arma”.

Possibili implicazioni militari e strategiche

Funzionari ed esperti presenti alla visita ritengono che il sistema potrebbe essere impiegato contro la Corea del Sud, inclusa la capitale Seul, distante meno di 50 chilometri dalla linea di demarcazione intercoreana. Secondo le valutazioni, la nuova tecnologia migliorerebbe in modo significativo la capacità di attacchi di precisione di Pyongyang, rappresentando una sfida non solo per Seul ma anche per gli Stati Uniti. Alcuni analisti ipotizzano inoltre che la presentazione dell’arma possa precedere test ufficiali e una possibile esportazione verso la Russia, alla luce dei rapporti sempre più stretti tra i due Paesi.

Le dichiarazioni di Kim Yo-jong e la questione dei droni

Sul fronte politico-diplomatico, la sorella del leader, Kim Yo-jong, ha dichiarato di “apprezzare molto” l’impegno di Seul per prevenire nuove incursioni di droni nello spazio aereo nordcoreano. Secondo quanto riportato dall’agenzia ufficiale KCNA, la dirigente ha comunque ribadito che il confine con il “nemico” deve essere sorvegliato con fermezza, promettendo un rafforzamento della vigilanza lungo la frontiera tra le due Coree.