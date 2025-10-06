Nei salotti dei talk show italiani si litiga ancora sulle manifestazioni e sulla Flotilla. Gli animi si sono scaldati a Omnibus dove domenica Daniele Capezzone ha attaccato l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi che era a bordo della Flotilla: “Quattro parlamentari sono andati via, avete mollato i vostri compagni, non si hanno notizie di vostre proteste al riguardo se non ora che siete al calduccio”. In sua difesa si è lanciato Luca Telese: “La Scuderi è finanziata da Hamas? Davanti a un propagandista delle bugie, io con molto rispetto per la conduttrice, me ne vado”. La lite è poi degenerata con Telese che se l’è presa ancora con Capezzone per poi abbandonare lo studio: “Stai a cuccia”. A questo punto l’ex parlamentare di Forza Italia ha urlato: “Stai a cuccia? Ma dove siamo? Ma vergognati…questo fascista rosso, come si permette?”.

Sempre domenica scontro anche a In onda, questa volta tra Francesco Giubilei e la relatrice speciale del’Onu per i Territori palestinesi occupati Francesca Albanese che mentre il giornalista citava Liliana Segre sul termine genocidio ha deciso di lasciare lo studio. “Molto democratica, una scena vergognosa. Se si cita la senatrice Segre, ci si alza…”, ha incalzato Giubilei. “È legato al fatto che alle 21 avrebbe dovuto lasciarci, l’avremmo salutata dopo aver fatto finire il suo intervento”, ha poi spiegato Telese.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Noi parlamentari tornati prima degli altri? Non avevamo scelta, ci hanno portato via”. (Benedetta Scuderi, Alleanza Verdi e Sinistra, In altre parole)

“Dobbiamo evitare che il vicolo cieco in cui si è cacciato Israele provochi una catastrofe spirituale”. (Gad Lerner, In altre parole)

“Sulla Flotilla Meloni ha dato sfogo a un nervosismo”. (Alessandra Sardoni, In altre parole)

“In Italia c’è qualcuno che ha paura delle persone reali scese in piazza”. (Donato Carrisi, In altre parole)

“Giorgia Meloni? Complice di un genocidio, altro che San Francesco”. (Tomaso Montanari, In altre parole)

“Rimanendo in Italia, che ci sia un risveglio, una presa di coscienza: forse la miccia è stata la Flotilla. È vero che non servono a niente, ma, secondo me, questo svilimento, questa infantilizzazione della gente, è un segno della mancanza di rispetto non solo nei confronti del popolo di Gaza, che sta subendo un genocidio — del popolo palestinese che, a Gaza, sta subendo un genocidio — ma anche di quanto poco si ritenga conti l’opinione della gente”. (Francesca Albanese, In onda)

“La Albanese si è alzata appena ho nominato la Segre, è un’immagine di grande maleducazione”. (Francesco Giubiliei, Coffee Break)

“Quatto parlamentari sono andati via, avete mollato i vostri compagni, non si hanno notizie di vostre proteste al riguardo se non ora che siete al calduccio. Ci sono accuse non solo israeliane ma anche internazionali e britanniche, come il Telegraph dal giugno scorso, su finanziamenti diretti e indiretti di Hamas alla Flotilla”. (Daniele Capezzone, Forza Italia, Omnibus)

“La Scuderi è finanziata da Hamas? Davanti a un propagandista delle bugie, io con molto rispetto per la conduttrice, me ne vado”. (Luca Telese, Omnibus)

“Le piazze e le persone che manifestano in buona fede vanno rispettate ma la strumentalizzazione è inaccettabile”. (Stefania Craxi, L’aria che tira)

“Non si può paragonare Hamas a Netanyahu, un’affermazione vergognosa”. (Flavio Tosi, Forza Italia, 4 di Sera)

“Manifestazioni di un carnevale continuo”. (Vittorio Feltri, 4 di sera)

“Questi manifestanti vogliono bloccare l’Italia, vogliono mettere in difficoltà il Governo, La piazza non era pacifica”. (Sara Kelany, Fratelli d’Italia, 4 di Sera)

“È bene che anche in Italia ci sia una grande partecipazione in piazza su Gaza. E’ un movimento come quello che abbiamo vissuto noi ai tempi del Global Forum di Porto Alegre. Bene fino a quando la partecipazione è pacifica. Perché chi spacca vetrine, picchia poliziotti, assalta stazioni è un criminale”. (Matteo Renzi, Agorà)