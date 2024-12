Nei salotti dei talk show italiani si continua a parlare della sentenza Open Arms e dei centri migranti in Albania. “La vicenda dei centri – dice Massimo Franco – è un nervo scoperto per Giorgia Meloni”. Più netta Chiara Appendino del Movimento 5 Stelle: “Il governo ha buttato nel cesso un miliardo di euro”. Su Matteo Salvini, Antonio Padellaro non fa sconti: “Si dà delle arie per l’assoluzione, ma resta un persecutore dei migranti. E questo è un fatto incontrovertibile”. Dall’altra parte della barricata, la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli: “Evidente come l’Europa vada incontro al modello di contrasto all’immigrazione clandestina adottato dall’Italia”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“La vicenda dei centri migranti in Albania è un nervo scoperto per Giorgia Meloni. L’accusa di aver sprecato 800 milioni evidentemente brucia”. (Massimo Franco, Omnibus)

“Sull’immigrazione abbiamo visto il più grande fallimento di Giorgia Meloni. In Albania il governo ha buttato nel cesso un miliardo di euro”. (Chiara Appendino, Movimento 5 Stelle, L’aria che tira)

“Salvini si dà delle arie per l’assoluzione, ma resta un persecutore dei migranti. E questo è un fatto incontrovertibile”. (Antonio Padellaro, L’aria che tira)

“Centri in Albania? Una vergogna, per la quale si è speso quasi un miliardo di euro, una struttura dove passeranno il Natale forze di sicurezza italiane, che avrebbero potuto essere impiegate a garantire la sicurezza nelle nostre città. Molta propaganda, dunque, e nessuna sostanza”. (Matteo Ricci, Partito Democratico, 4 di Sera)

“Questo governo parla molto ma conclude davvero poco”. (Luca Sommi, 4 di Sera)

“Salvini scalpitando per tornare al Viminale. Parla di difesa dei confini: ma chi ci sta attaccando? I migranti? Il piano legale è diverso dal piano della coscienza, non ha mostrato dispiacere per la sofferenza delle persone che ha tenuto ferme in maniera crudele”. (Elsa Fornero, Tagadà)

“Evidente come l’Europa vada incontro al modello di contrasto all’immigrazione clandestina adottato dall’Italia”. (Augusta Montaruli, Fratelli d’Italia, Tagadà)