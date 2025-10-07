Nei salotti dei talk show italici si parla della vittoria del centro destra in Calabria. “C’è grande voglia di centro” esaulta il leader di Forza Italia, Antonio Tajani. “In Calabria una batosta” dice Alessandro De Angelis parlando del centro sinistra. “Campanello d’allarme per il centro sinistra” avverte Andrea Scanzi.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“C’è grande voglia di centro”. (Antonio Tajani, Tg La7)

“In Calabria una batosta”. (Alessandro De Angelis, Otto e mezzo)

“La sinistra non ha mai vinto”. (Augusto Minzolini, Otto e mezzo)

“Campanello d’allarme per il centro sinistra”. (Andrea Scanzi, Otto e mezzo)

“Anche i sondaggi mostrano la voglia di centrodestra. Tridico ha fatto una campagna elettorale alla Cetto Laqualunque”. (Antonio Rapisarda, Omnibus)

“Abbiamo buone sensazioni anche in Toscana. Abbiamo visto dei sondaggi e siamo vicini alla doppia cifra come Forza Italia”. (Licia Ronzulli, Forza Italia, Agorà)

“Una sconfitta molto pesante per il centro sinistra. Il centro destra scoppia di salute”. (Francesco Filini, Fratelli d’Italia, Agorà)

“Occhiuto ha confermato i voti che aveva preso nel 2021. Ma bisogna guardare anche i numeri assoluti e non solo percentuali”. (Igor Taruffi, Partito Democratico, Agorà)