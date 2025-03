Nei salotti dei talk show italici si parla di Donald Trump e di quel che sta accendo intorno all’Ucraina. “Trump sta mantenendo le promesse elettorali” dice Gianni Riotta. “Trump – spiega Gad Lerner – aspira ad assomigliare a Putin”. “Quelli cattivi – attacca Alessandro Di Battista – provano a fare la pace, l’Europa propone il riarmo pià grande della storia. Che vergogna”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Trump fa quello che l’Europa non ha voluto fare”. (Luca Pirondini, Movimento 5 Stelle, Tagadà)

“Gli Stati Uniti sono fondamentali per la difesa di Kiev, l’Europa dal punto di vista logistico non è preparata”. (Mattia Perego, Forza Italia, Tagadà)

“Trump non ha fatto mistero dell’approccio imperiale”. (Giampiero Massolo, Tagadà)

“Trump sta cercando di dividere l’Europa: le guerre commerciali anticipano sempre guerre ben più gravi”. (Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra, Tagadà)

“Non possiamo sganciarci da Washington”. (Marco Scurria, Fratelli d’Italia, Tagadà)

“Trump sta mantenendo le promesse elettorali”. (Gianni Riotta, Tagadà)

“Meloni sta prendendo tempo: vuole capire quali siano le intenzioni americane in un probabile futuro incontro a Washington con Trump”. (Flavia Perina, Tagadà)

“UE inizia ad aumentare le maglie sul deficit. Serve una difesa comune”. (Sebastiano Barisoni, Otto e mezzo)

“Ma quale pace? Trump aspira ad assomigliare a Putin”. (Gad Lerner, Otto e mezzo)

“Per Von der Leyen non possiamo fare debito per costruire ausili per il popolo, ma potremmo farlo per riarmarci”. (Laura Ravetto, Lega, 4 di Sera)

“Dobbiamo difendere il pluralismo contro l’autoritarismo”. (Francesco Rutelli, DiMartedì)

“Quelli cattivi provano a fare la pace, l’Europa propone il riarmo pià grande della storia. Che vergogna”. (Alessandro Di Battista, DiMartedì)

“Noi europei facciamo la guerra alla Russia? Ma scherziamo, dai”. (Massimo Cacciari, DiMartedì)

“Zelensky ha perso la guerra, e sta per perdere la faccia”. (Antonio Padellaro, DiMartedì)

“L’Italia sta nel mezzo, rischia di affogare. Trump chiama Macron, Starmer…Meloni non se la fila nessuno”. (Matteo Renzi, DiMartedì)

“Trump sta introducendo nuove regole del gioco: quelle dei gangster”. (Massimo Gramellini, DiMartedì)

“Trump si sente alla guida degli Stati Uniti e non avrà pietà per gli avversari”. (Maurizio Molinari, Agorà)

“Dazi? Senza parlarsi si sbaglia sempre. Bisogna confrontarsi per trovare una soluzione”. (Tommaso Foti, Fratelli d’Italia, Agorà)