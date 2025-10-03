Come ovvio, nei salotti dei talk show italiani si parla dello sciopero e della Flotilla. “Lo sciopero di oggi è illegittimo non perché non lo vuole Salvini, ma perché la Commissione tecnica di garanzia lo ha dichiarato illegittimo” tuona il vice premier, Matteo Salvini. Sulla stessa linea il direttore di Libero, Pietro Senaldi: “La Flotilla ha esaurito la sua missione, tutto è andato come dovuto e non vedo quindi la necessità di fare lo sciopero generale”. Sul fronte opposto, il segretario della CGIL Maurizio Landini: “Non mi aspettavo che arrivasse a un livello così basso la nostra Presidente del Consiglio, scioperiamo venerdì perché hanno bloccato la Flotilla l’altra sera. Abbiamo detto: se bloccano la Flotilla, con tutto quello che ne consegue, noi arriviamo allo sciopero”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Lo sciopero di oggi è illegittimo non perché non lo vuole Salvini, ma perché la Commissione tecnica di garanzia lo ha dichiarato illegittimo. Chi oggi sciopera sa che va contro la legge e rischia sanzioni sia a livello personale che come organizzazioni sindacali. Lo organizza Landini? Lo paghi Landini”. (Matteo Salvini, Mattino 5)

“Non mi aspettavo che arrivasse a un livello così basso la nostra Presidente del Consiglio, scioperiamo venerdì perché hanno bloccato la Flotilla l’altra sera. Abbiamo detto: ‘se bloccano la Flotilla, con tutto quello che ne consegue, noi arriviamo allo sciopero’. Anziché arrestare il governo di Israele, si arrestano delle persone libere che stanno cercando di dare una mano”. (Maurizio Landini, Piazzapulita)

“La Flotilla ha esaurito la sua missione, tutto è andato come dovuto e non vedo quindi la necessità di fare lo sciopero generale”. (Pietro Senaldi, Dritto e rovescio)

“Gli stessi organizzatori della Flotilla hanno dichiarato che il loro obiettivo non era portare aiuti ma forzare il blocco navale”. (Maurizio Belpietro, Dritto e rovescio)

“Hamas finanzia quelli della Flotilla”. (Carlo Fidanza, Fratelli d’Italia, Dritto e rovescio)

“Parole di Meloni irrispettose. È giusto e doveroso scendere in piazza”. (Michela Ponzani, Otto e mezzo)

“C’è una parte di destra consistente tra i manifestanti, non sono tutti di sinistra”. (Paolo Mieli, Otto e mezzo)

“Meloni spera che qualcuno cada nella tentazione del gesto sconsiderato”. (Gad Lerner, Otto e mezzo)

“Giorgia Meloni per la sua storia politica sarebbe per il riconoscimento della Palestina. Ma ha una difficoltà con il suo elettorato. Prova è il voto di oggi della risoluzione dello Stato di Palestina, che viene dopo gli scioperi e le manifestazioni”. (Giacomo Salvini, Tagadà)

“La Flotilla è una grande lezione di educazione civica per i nostri ragazzi”. (Viola Ardone, Tagadà)

“L’operazione della Flotilla è stata inutile e dannosa per l’Italia. E ha portato a zero risultati”. (Susanna Ceccardi, Lega, Dritto e rovescio)

“Il governo ha tutelato i cittadini italiani, e non siamo secondi a nessuno per aiuti umanitari”. (Guido Crosetto, Piazzapulita)

“Il blocco navale è illegittimo: solo in Italia possiamo definire pericoli e ostacoli alla pace, persone che vogliono semplicemente aiutare il prossimo”. (Francesco Silvestri, Movimento 5 Stelle, Tagadà)

“Mi vergogno della presidente Meloni”. (Rosy Bindi, Partito Democratico, Tagadà)

“La detenzione illegale è una palese violazione delle leggi e Meloni deride gli attivisti”. (Corrado Formigli, Piazzapulita)

“La cosa più clamorosa è che viene negoziato con l’autore di un genocidio ancora in corso, chi avrebbe trattato con Hitler la fine della Shoah? E noi dovremmo affidarci agli impegni di un paese che si è macchiato dei più grandi dei crimini?” (Tomaso Montanari, Piazzapulita)

“Essere trattati come dei bambini dispettosi che partivano per un’impresa volta a mettere in difficoltà il governo italiano ci è sembrato ingiusto e a tratti ridicolo, perché c’erano 55 paesi da tutto il mondo”. (Maria Elena Delia, Piazzapulita)