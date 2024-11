Cosa si dice in TV, Silvestri (M5s): “Investono sul ponte, e i trasporti sono al collasso”. Fusani: “L’inflazione sta mangiando gli stipendi degli italiani”

Il chiacchiericcio intorno alle guerre nella maggioranza e lo sciopero sono i due temi in scaletta nei talk show italiani. “Matteo Salvini è stato messo in difficoltà da Forza Italia” dice Maurizio Molinari parlando del “paraculetto” affibbiato da Raffaele Nevi al ministro dei Trasporti. “Questo siparietto ha stancato” taglia corto Francesco Borgonovo.

Sullo sciopero, Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle attacca a muso duro: “Stiamo investendo sul ponte sullo Stretto mentre i trasporti nel nostro Paese sono al collasso”. Dall’altra parte della barricata, lo stesso Nevi, ospite di Agorà, scava nelle divisioni nei sindacati: “Ci sono sindacati che non hanno aderito a questo sciopero. Oggi l’unità sindacale si è spaccata”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Salvini paraculetto? Non gli è rimasto che il bisticcio all’interno della coalizione, ha scelto il terreno del canone e alla fine è stato in qualche maniera premiato da Forza Italia con un aggettivo che punta a descriverlo e a metterlo in difficoltà”. (Maurizio Molinari, L’aria che tira)

“In tutti gli scontri interni, Giorgia Meloni si tiene in disparte e fa anche bene. Va bene che votano compatti quando c’è da votare, però è anche un siparietto che ha stancato”. (Francesco Borgonovo, L’aria che tira)

“Giorgia Meloni? Se prima dici una cosa e poi fai esattamente l’opposto, più fluidità di così…” (Angela Azzaro, L’aria che tira)

“Non è un caso che la nuova Commissione europea si formi dopo aver saputo chi sarà il prossimo presidente USA”. (Greta Cristini, L’aria che tira)

“Ci sono sindacati che non hanno aderito a questo sciopero. Oggi l’unità sindacale si è spaccata”. (Raffaele Nevi, Forza Italia, Agorà)

“Stiamo investendo sul ponte sullo Stretto mentre i trasporti nel nostro Paese sono al collasso. I soldi ci sono, non ci sono per il trasporto pubblico locale”. (Francesco Silvestri, Movimento 5 Stelle, Agorà)

“Le persone sanno perché si sciopera, sanno perfettamente che il ceto medio non ha più soldi. Oltre al ponte sullo Stretto, ci sono una serie di spese che non se ne ha idea. Le persone sanno che in questa manovra non c’è la visione e non c’è la consapevolezza che gli stipendi sono rimasti fermi e sono stati mangiati dall’inflazione”. (Claudia Fusani, Agorà)

“C’è una difficoltà economica evidente sui salari. Ma nel merito è uno sciopero generale, ma parziale. La Cisl ha scelto di restare al tavolo”. (Gianni Todini, Agorà)

“Può darsi che le spaccature nel governo siano solo scosse di assestamento. Ma la realtà è che è in atto un terremoto”. (Raffaella Paita, Italia Viva, Sky Tg24)

“Come principio rispettiamo sempre chi scende in piazza. Però le argomentazioni che vengono rivendicate da Landini in occasione dello sciopero generale sono evidentemente pretestuose, considerando che andando a guardare sulla serie storica delle assunzioni, prendendo i contratti a tempo indeterminato e il segmento delle donne e dei giovani, questo governo ha raggiunto risultati molto importanti”. (Ylenja Lucaselli, Fratelli d’Italia, RaiNews 24)