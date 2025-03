Nei salotti dei talk show italici si continua a parlare di Ucraina e riarmo. “La pace si difende anche rafforzando la propria sicurezza” spiega il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Dall’altra parte della barricata, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni: “Il piano di riarmo di Von der Leyen io lo considero demenziale”.

“Siamo qui a criticare Trump – dice Tommaso Cerno -ma in tre anni senza di lui abbiamo parlato solo di guerra”. “Ho visto due avvoltoi, Vance e Trump – attacca Laura Boldrini – che cercavano di mettere Zelensky in una posizione impossibile, una trappola, un’imboscata indegna”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“L’Europa vuole perseguire il riarmo però un po’ alla cieca”. (Gustavo Zagrebelsky, In altre parole)

“Gli europei tagliati fuori dalla trattativa perché Putin e Trump non vogliono negoziare con noi”. (Lucio Caracciolo, In altre parole)

“Credo nell’Europa e spero che riesca a vincere contro Putin. Con tutta la cultura, la storia che abbiamo, dobbiamo ascoltare quell’imbecille?” (Roberto Vecchioni, In altre parole)

“Perché bisogna negarei agli ucraini il diritto di difendere la propria Patria?” (Andrea Romano, Partito Democratico, 4 di Sera)

“La Difesa comune non è solo carri armati ma sicurezza in ricerca e infrastrutture”. (Claudia Fusani, Coffee Break)

“Da Giorgia Meloni mi aspetto che, sui satelliti, non si adagi sulle posizioni di Musk, come sta facendo Salvini, e che solleciti l’Europa a darsi una scossa. E che eviti decreti ambigui e sbagliati come quello sullo spazio. L’unico interesse che l’Italia deve perseguire è quello nazionale”. (Raffaella Paita, Italia Viva, L’aria che tira)

“La Russia sta sfruttando il momento per aumentare il suo potere negoziale”. (Dario Fabbri, Agorà)

“Giorgia Meloni ha sempre parlato della necessità di investire nella difesa. Se non si ha, si è costretti ad appaltare la propria difesa ad altri. E non è mai gratis”. (Francesco Filini, Fratelli d’Italia, Agorà)

“Quello che è successo nelle ultime settimane ha cambiato lo scenario geopolitico. Quello che non ci convince è lo spostamento dei fondi dalla coesione sociale”. (Andrea Casu, Partito Democratico, Agorà)