Crosetto: “La Russia disinforma e la Zakharova è irrilevante. Se fosse crollato un pezzo della loro storia mi sarei rattristato”
“Non leggo mai cosa dice questa signora… Una microscopica parte, né rilevante né sofisticata come lo sono altre, della capacità di disinformazione russa”. A dirlo in un colloquio con La Repubblica è il ministro della Difesa Guido Crosetto. Il riferimento è a quanto detto nella giornata di ieri dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, che ha collegato il crollo della Torre dei Conti a Roma all’appoggio all’Ucraina da parte dell’Italia. Queste le sue parole: “Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti” per l’Ucraina, “l’Italia crollerà tutta, dall’economia alle torri”.
“A parti invertite – ha proseguito Crosetto – cioè se fosse crollato un pezzo di storia russa, importante per i russi, con la vita di una persona in pericolo, mi sarei sinceramente preoccupato e rattristato. Non mi sarebbe passato in mente di polemizzare”. Così come, ha aggiunto il ministro della Difesa, “ogni giorno mi rattristo pensando ai 1.500 ragazzi, russi e ucraini, che muoiono per questa assurda guerra voluta dal suo capo”. Da Vladimir Putin, perché è la Russia che “finora non ha mai dimostrato neanche la volontà di affrontare la pace, neanche quando le è stato offerto un tappeto rosso e si è parlato di cessione dei territori”. “Ma se loro mettessero fine alla guerra – ha concluso Crosetto tornando sull’affondo di Zakharova – non ci sarebbe più necessità di aiutare una nazione invasa a vivere”.