“Non leggo mai cosa dice questa signora… Una microscopica parte, né rilevante né sofisticata come lo sono altre, della capacità di disinformazione russa”. A dirlo in un colloquio con La Repubblica è il ministro della Difesa Guido Crosetto. Il riferimento è a quanto detto nella giornata di ieri dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, che ha collegato il crollo della Torre dei Conti a Roma all’appoggio all’Ucraina da parte dell’Italia. Queste le sue parole: “Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti” per l’Ucraina, “l’Italia crollerà tutta, dall’economia alle torri”.

“A parti invertite – ha proseguito Crosetto – cioè se fosse crollato un pezzo di storia russa, importante per i russi, con la vita di una persona in pericolo, mi sarei sinceramente preoccupato e rattristato. Non mi sarebbe passato in mente di polemizzare”. Così come, ha aggiunto il ministro della Difesa, “ogni giorno mi rattristo pensando ai 1.500 ragazzi, russi e ucraini, che muoiono per questa assurda guerra voluta dal suo capo”. Da Vladimir Putin, perché è la Russia che “finora non ha mai dimostrato neanche la volontà di affrontare la pace, neanche quando le è stato offerto un tappeto rosso e si è parlato di cessione dei territori”. “Ma se loro mettessero fine alla guerra – ha concluso Crosetto tornando sull’affondo di Zakharova – non ci sarebbe più necessità di aiutare una nazione invasa a vivere”.