Il ministro della Difesa Guido Crosetto, in un post su X parla delle differenze tra le decisioni che Trump può prendere già nei primi giorni di presidenza, rispetto a quelle di Giorgia Meloni: “Trump firma, nel primo giorno di mandato presidenziale, 100 ordini esecutivi nei quali ci sono decisioni storiche”. Invece il nostro è “uno dei pochissimi Governi al mondo nel quale il presidente del Consiglio non può nemmeno avvicendare un ministro (esempio che non ha nulla a che fare con il dibattito in corso in questi giorni)” .

Crosetto ritiene quanto detto una questione nodale: “Mi chiedo come possano competere tra di loro nazioni nelle quali chi governa non ha la stessa possibilità di azione. O meglio come possano competere nazioni che non hanno adeguato i loro meccanismi di legislazione e governo alla necessità della velocità che ci impone una competizione internazionale sempre più dura”.

Crosetto scrive ancora: “Sono convinto che sarebbe possibile, senza ledere diritti sacrosanti di nessun attore politico, costruire meccanismi legislativi e decisionali più veloci, con corsie accelerate in Parlamento. Senza dover ricorrere alla decretazione d’urgenza che nasce per tappare buchi e non costruire una legislazione snella ed armonica. È possibile? Basterebbe guardare la differenza tra Camera e Senato per capire che volendo si possono eliminare procedure ed orpelli ormai inutili”.