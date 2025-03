“Da sette giorni – dice l’ex premier Massimo D’Alema – è stato bloccato l’afflusso degli aiuti umanitari a Gaza, dove vive più di un milione di bambini. Hanno tolto l’acqua a un milione di bambini, e non lo ha fatto una organizzazione terroristica”.

Le parole di D’Alema

“L’Europa – continua – ha fatto un comunicato e ha detto che non è d’accordo, ma è un po’ poco. Mi sembra una reazione insufficiente, di fronte a fatti di terribile portata, che sono contrari ai nostri principi e ai nostri valori. La coerenza comporta anche dei prezzi”.

“Gli israeliani – conclude – hanno ucciso 200 giornalisti, con un programma di intelligenza artificiale che privilegia il momento in cui erano in famiglia. Mi sarei aspettato una insurrezione della stampa italiana, non c’è stata nemmeno una notizia”.