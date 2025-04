Era il lontano agosto del 2019, l’estate del Papeete. Ospite a In Onda, parlando di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni, il leader di Azione Carlo Calenda spiegava: “Io penso che Salvini e la Meloni sono due persone disastrose per il Paese che io combatterò per il resto della mia vita professionale perché a questo mi dedicherò ma so che per combatterli bisogna farlo a viso aperto”.