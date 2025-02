Nel febbraio del 2019 in questo misero Paese altrimenti ribattezzato Italia avvenne l’impossibile: l’alleanza tra Movimento 5 Stelle e la Lega. Sembra ormai passato un secolo. Anche a risentire quel Matteo Salvini che difendeva il reddito di cittadinanza: “Stiamo cercando di mettere tutti i controlli possibili. Non vogliamo vanificare uno strumento di sostengo ai disoccupati e ai poveri, che in Italia sono 5 milioni. Un Paese con 5 milioni di poveri non è un Paese che può tornare a correre. Troveremo un equilibrio tra i dovuti controlli e l’erogazione di questi soldi che per molte famiglie faranno la differenza”. E ancora: “Il reddito è uno strumento giusto, ci credo ed è nel contratto. Metteremo tutte le verifiche possibili”.