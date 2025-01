Intervistato dal Corriere della Sera, il responsabile nazionale di FdI Giovanni Donzelli ha toccato i vari punti politici del momento. Prima di tutto lo scudo penale: “Per le forze dell’ordine la definizione ‘scudo penale’ non rende bene l’idea, poi davvero fa ridere che senza che ci sia ancora un testo già si grida all’allarme per la democrazia. Ma nessuno pensa ad automatismi del genere”.

Le parole di Donzelli

“Se vale la presunzione di innocenza per tutti, non può valere la presunzione di colpevolezza per chi per mestiere difende la sicurezza – aggiunge -. Cercheremo una formula seria e sobria per evitare che quando è chiara e inequivocabile la dinamica di un fatto ci sia l’obbligo d’ufficio di procedere, con lo stigma che porta l’essere indagati”.

Rispetto alle tensioni con la Lega “Salvini sta facendo benissimo il ministro delle Infrastrutture come Piantedosi il ministro dell’Interno, squadra che vince non si cambia. Il caso treni dipende “da anni e anni in cui non si è investito nelle Infrastrutture, cosa che invece noi stiamo facendo con finanziamenti straordinari. Chiaro che ci può essere qualche disagio prima di arrivare all’obiettivo finale. Peraltro, bisogna capire se c’è un problema di strutture obsolete o anche, vedo un esposto delle ferrovie, di atti dolosi”.

Caso Zaia: “Il centrodestra è e rimarrà compatto. Il tema del terzo mandato sarà affrontato a tempo debito, chiaro che non può essere che ogni regione si faccia la sua legge. I limiti ai mandati nelle elezioni dirette esistono in molte democrazie. Ne parleremo, ci confronteremo. Anche su eventuali nuove candidature. Detto ciò, noi non abbiamo mai posto l’interesse del partito avanti a quello della coalizione. Ed è un fatto che mai ci sia stato un nostro candidato negli ultimi anni in una regione del Centro Nord e del Nord. Non sarebbe così assurdo se si individuasse una persona espressione di FdI”.