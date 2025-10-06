Elezioni Calabria, vittoria larga per Roberto Occhiuto. Meloni: “Un risultato importante”. Salvini: “Da una parte chi protesta, dall’altra chi pensa al territorio”
È ormai chiaro che in Calabria il centrodestra si avvia a una netta vittoria, con il presidente uscente Roberto Occhiuto al 58,1% e lo sfidante del centrosinistra Pasquale Tridico al 40,7%, secondo la seconda proiezione Swg per La7 (copertura del 20%). Anche se lo spoglio è ancora in corso, il vantaggio appare ormai consolidato. L’affluenza si è fermata al 43,14%, leggermente in calo rispetto al 44,36% delle regionali del 2021.
“Ringrazio – le prime parole di Occhiuto dopo i primi risultati – i leader della coalizione con cui ho concordato la decisione che poi ho assunto portando la Calabria alle elezioni con una anno d’anticipo. Ma ancora di più voglio ringraziare i calabresi e sono ancora più orgoglioso per questo risultato che penso sarà ancora maggiore. Ringrazio Tridico che mi ha fatti i complimenti. E ho chiesto anche a lui di collaborare con me in qualsiasi ruolo decida di farlo. Gli ho detto anche che sarebbe il caso di pacificare questa regione dopo una campagna elettorale anche violenta”.
“È il successo del presidente Occhiuto, il successo di Forza Italia. Per me è un grande successo” ha dichiarato Antonio Tajani, arrivando al quartier generale di Gizzeria. “Si conferma il centrodestra come forza che raccoglie tanti consensi. È chiaro che questo è un voto per la Calabria, nulla di esterno ha influito sul voto dei calabresi. Se mi aspettavo una vittoria così schiacciante? Aspettiamo i risultati, è troppo presto”.
Il vicepremier ha poi aggiunto: “Occhiuto ha vinto per il buon governo, per le cose fatte. I cittadini hanno premiato il lavoro concreto. Si vince politicamente al centro”. Sui social, anche la premier Giorgia Meloni ha esultato: “Anche in Calabria gli elettori hanno rinnovato la fiducia nella coalizione di centrodestra, confermando Roberto Occhiuto Presidente. Un risultato importante, riconoscimento dell’azione di buongoverno che continueremo a portare avanti per il benessere del territorio e dei cittadini. Le mie congratulazioni a Roberto”. Il leader della Lega Matteo Salvini ha sottolineato: “Grande vittoria per il centrodestra in Calabria. Da una parte chi protesta e attacca le Forze dell’Ordine, dall’altra chi pensa al bene del proprio territorio. Avanti tutta!”.