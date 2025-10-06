“Ringrazio – le prime parole di Occhiuto dopo i primi risultati – i leader della coalizione con cui ho concordato la decisione che poi ho assunto portando la Calabria alle elezioni con una anno d’anticipo. Ma ancora di più voglio ringraziare i calabresi e sono ancora più orgoglioso per questo risultato che penso sarà ancora maggiore. Ringrazio Tridico che mi ha fatti i complimenti. E ho chiesto anche a lui di collaborare con me in qualsiasi ruolo decida di farlo. Gli ho detto anche che sarebbe il caso di pacificare questa regione dopo una campagna elettorale anche violenta”.

È ormai chiaro che in Calabria il centrodestra si avvia a una netta vittoria, con il presidente uscente Roberto Occhiuto al 58,1% e lo sfidante del centrosinistra Pasquale Tridico al 40,7%, secondo la seconda proiezione Swg per La7 (copertura del 20%). Anche se lo spoglio è ancora in corso, il vantaggio appare ormai consolidato. L’affluenza si è fermata al 43,14%, leggermente in calo rispetto al 44,36% delle regionali del 2021.

“È il successo del presidente Occhiuto, il successo di Forza Italia. Per me è un grande successo” ha dichiarato Antonio Tajani, arrivando al quartier generale di Gizzeria. “Si conferma il centrodestra come forza che raccoglie tanti consensi. È chiaro che questo è un voto per la Calabria, nulla di esterno ha influito sul voto dei calabresi. Se mi aspettavo una vittoria così schiacciante? Aspettiamo i risultati, è troppo presto”.

Il vicepremier ha poi aggiunto: “Occhiuto ha vinto per il buon governo, per le cose fatte. I cittadini hanno premiato il lavoro concreto. Si vince politicamente al centro”. Sui social, anche la premier Giorgia Meloni ha esultato: “Anche in Calabria gli elettori hanno rinnovato la fiducia nella coalizione di centrodestra, confermando Roberto Occhiuto Presidente. Un risultato importante, riconoscimento dell’azione di buongoverno che continueremo a portare avanti per il benessere del territorio e dei cittadini. Le mie congratulazioni a Roberto”. Il leader della Lega Matteo Salvini ha sottolineato: “Grande vittoria per il centrodestra in Calabria. Da una parte chi protesta e attacca le Forze dell’Ordine, dall’altra chi pensa al bene del proprio territorio. Avanti tutta!”.