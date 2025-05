Elezioni, partito da Bolzano il lungo test elettorale che si concluderà in autunno con le Regionali. In ballo le presidenze di Campania, Veneto, Toscana Puglia, Valle d’Aosta e Marche.

Al via domenica 4 maggio le Comunali in Trentino-Alto Adige. Partito il lungo test elettorale che si concluderà in autunno con le elezioni in 6 regioni.

E’ la tornata elettorale più lunga e che anticipa soprattutto il voto per le politiche nell’ottobre 2027.

E’ il momento per le due coalizioni di testare gli elettori e l’aria che tira. C’è lo spazio e il tempo per verificare lo “stato di salute” di un elettorato sempre più pigro (eufemismo) e scettico.

ELEZIONI DA BOLZANO ALLE REGIONALI

Sei-sette mesi di incognite e propaganda. Dopo le comunali in Trentino Alto Adige il 25 maggio si vota a Genova dove la sinistra punta tutto sul voto ligure per lanciare l’avviso di sfratto al governo Meloni.

Da monitorare anche i test nelle città di Matera e Taranto. La finestra elettorale si chiuderà in autunno con le regionali in Campania, Toscana, Valle D’Aosta, Puglia, Marche e Veneto.

Va poi ricordato che il governo tiene sul tavolo anche l’opzione di far slittare il voto nella primavera del 2026 quando forse si terrà la consultazione referendaria sul premierato.

Certo, è solo una ipotesi che comunque consentirebbe al Governatore uscente del Veneto Luca Zaia, non più ricandidabile dopo lo stop della Consulta al terzo mandato, di aprire le Olimpiadi di Milano-Cortina fissate a gennaio.

TRA UN MESE IL REFERENDUM DI LANDINI

L’8-9 giugno ci sarà il referendum caldeggiato dal segretario CGIL Maurizio Landini. Un appuntamento tutto da decifrare. Lo stesso Landini si dimostra perplesso sull’esito del referendum perché finora “c’è il problema di scarsa informazione. Finora le tv e i giornali non hanno fatto una informazione, tante persone non sanno che ci sarà il referendum”.

Il segretario della CGIL si è lamentato dal piazzale don Baroni a Lucca, prima tappa Toscana per invitare a votare sì ai 5 referendum su lavoro e cittadinanza. Landini ha poi aggiunto: “È importante essere qui, parlare per ricostruire una partecipazione, una democrazia. Perché facciamo questi referendum? Perché per i giovani è un disastro, c’è una precarietà senza fine, ci sono salari troppo bassi, si muore sul lavoro. Quindi è il momento di provare a cambiare questa situazione”.

La campagna referendaria è partita con una giornata di mobilitazione collettiva in ogni provincia della Toscana con incontri pubblici, interventi politici e musicali. Intanto la CGIL ha reso noto che in settimana incontrerà il Partito Democratico, il M5S e Alleanza Verdi e Sinistra – l’incontro con Italia Viva c’è già stato – per illustrare le ragioni dei quesiti e rilanciare la necessità di informazione per i cittadini.