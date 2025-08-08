Secondo quanto riportato dall’emittente statunitense Fox News, vicina all’amministrazione di Donald Trump, un incontro tra l’ex presidente americano e il leader russo Vladimir Putin potrebbe tenersi già la prossima settimana, forse addirittura lunedì. Tra le possibili sedi per ospitare il faccia a faccia, sarebbe stata presa in considerazione anche Roma. La notizia, diffusa citando due fonti vicine ai negoziati, ha rapidamente suscitato reazioni. Dalla Russia, però, sono arrivate smentite. L’agenzia di stampa Tass ha riferito che, secondo una fonte informata, l’Europa non sarebbe stata nemmeno contemplata come sede per il vertice. “Non sarà in Europa”, avrebbe dichiarato l’interlocutore citato, escludendo quindi la capitale italiana e qualsiasi altra città del continente dalla lista delle opzioni. Intanto, il quotidiano Il Foglio ha aggiunto un ulteriore dettaglio. Durante una conversazione telefonica avvenuta ieri, Trump avrebbe personalmente chiesto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di organizzare a Roma l’incontro con Putin per il prossimo lunedì.