“Sono rimasto un po’ sconcertato dal vedere i parlamentari della sinistra lasciare per primi Israele. La buona regola è che chi ha un ruolo rappresentativo attende che l’ultimo dei comuni mortali lasci un luogo difficile e poi se ne va”. Lo ha dichiarato oggi a Firenze, a margine di un evento elettorale, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. “Questo comportamento – ha sottolineato – è, come dire non brillante, potrei usare parole più severe, ma è tipico di una sinistra che preferisce la scena alla serietà dei comportamenti, è veramente biasimevole questa condotta. Conte ha definito codardo il governo in Parlamento. Forse i codardi li ha nelle sue file e li abbiamo visti sbarcare ieri”.