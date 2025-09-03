La premier Giorgia Meloni ritratta come una calciatrice della Nazionale italiana. È l’ultima trovata di Fratelli d’Italia, che ha scelto il mondo del calcio per celebrare i risultati del governo di centrodestra. L’occasione è stata fornita dalla pubblicazione dell’ultimo rapporto Istat sul tasso di disoccupazione, che a luglio ha registrato una diminuzione dello 0,3 per cento, portando il dato complessivo al 6 per cento, il livello più basso dal giugno 2007.

Il post social presenta un carosello di immagini elaborate con intelligenza artificiale. La prima foto mostra la premier con la maglia azzurra, dentro uno stadio, mentre controlla un pallone da calcio. L’immagine successiva ritrae tifosi sugli spalti con magliette rosse recanti la falce e martello, simbolo del comunismo. Il messaggio è chiaro: il centrodestra esalta i propri risultati, contrapponendoli agli avversari politici.

Dribbling contro la sinistra

Nelle immagini successive del post, la didascalia recita: “La sinistra tifa e gioca contro la Nazionale, ma in campo c’è Giorgia Meloni: dribbla ogni ostacolo, calcia e segna. L’Italia vince”. La premier-calciatrice supera così idealmente la segretaria del Pd Elly Schlein, il leader del M5S Giuseppe Conte e il numero della Cgil Maurizio Landini, tutti rappresentati con simboli comunisti.

La fantasia visiva prosegue con Meloni che esulta insieme a tutto lo stadio, mentre il tabellone celebra i successi del governo: “Goal! Record occupazione, disoccupazione al 6 per cento, Italia più forte nell’eurozona”. L’obiettivo del post è enfatizzare i risultati economici e sociali del governo, con un parallelismo tra la vittoria in campo e i dati positivi sul lavoro.

Polemiche intorno alla Nazionale

Non mancano le polemiche legate al calcio. Alcuni esponenti di centrosinistra, tra cui Nicola Fratoianni di Avs, hanno chiesto di boicottare la partita tra Italia e Israele, valida per la qualificazione ai Mondiali, in programma il 14 ottobre a Udine, a causa del conflitto in corso a Gaza. Il sindaco di centrosinistra Alberto Felice De Toni ha ritenuto il match inopportuno e si è rifiutato di concedere il patrocinio del comune. Il Viminale, tuttavia, ha garantito che l’incontro si disputerà regolarmente, confermando la volontà di portare avanti la partita nonostante le tensioni politiche.