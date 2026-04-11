“Meloni, Salvini e Urso si rimpallano le responsabilità mentre gli italiani non arrivano a fine mese. Questo non è un governo: è un teatrino. E noi non permetteremo che paghino ancora una volta gli italiani”. Ad affermarlo è Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde, che ha dichiarato: “Oggi assistiamo a uno spettacolo indecoroso: il vicepremier Salvini chiede al ministro Urso, suo collega di governo, di fare il proprio lavoro. Questo è il governo Meloni: un esecutivo allo sbando che auto-denuncia la propria incapacità davanti agli italiani”. E ancora: “La realtà è che il governo ha prima sperperato 1 miliardo di risorse pubbliche per misure tampone che si sono rivelate fallimentari e ora continua a ventilare, senza agire concretamente, una tassazione sugli extraprofitti delle compagnie energetiche — che ricordo a tutti essere di oltre 70 miliardi di euro in tre anni”.

“Non è intervenuto quando sarebbe stato necessario, scegliendo invece di sostenere gli interessi dei grandi gruppi energetici – prosegue Bonelli – Questo governo non ha una politica energetica: ha una politica della sopravvivenza. In 4 anni ha speso 40 miliardi di euro di soldi pubblici per contenere il prezzo dell’energia ma oggi la bolletta italiana è la più cara d’Europa. Ha costruito la dipendenza dal gas che ha reso l’Italia vulnerabile e ricattabile dal punto di vista geopolitico. Inoltre ha bloccato le rinnovabili, con un crollo delle nuove installazioni del 27% nel 2025, e continua a difendere un modello che favorisce le grandi società energetiche”, conclude Bonelli.